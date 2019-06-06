7 вещей, на которые мужчины обращают внимание в женщинах
Прекрасные и неповторимые леди, если вы полагаете, что все мужчины невежественные и примитивные - очень ошибаетесь. Особенно это касается того, на что они обращают внимание при виде вас. Так что, когда вы думаете, что прошли абсолютно "незамеченной" мимо представителя сильно пола, на самом деле в его голове уже пронеслись миллионы мыслей и умозаключений.
Мужчины на самом деле замечают намного больше, чем вы себе представляете. Нередко они обращают внимание даже на то, чему мы сами не придаем значение.
Вот почему так важно знать и понимать, на что в первую очередь смотрят мужчины, когда принимают решение, нравитесь ли вы ему и хочет ли он быть рядом с вами. Итак, перейдем к делу.
1. Выражение лица
Иногда выражение лица говорит гораздо больше, чем слова.
И если на вашем лице будет "написано", что вы не против знакомства и очень даже хотите быть вместе, мужчина обязательно прочитает этот месседж.
Он очень внимательно следит за вами, и, думаем, вам не составит труда посмотреть "правильно и убедительно".
Если же вы будете ходить с лицом перекисшей плюшки, ожидая, что мужчина обязан рассмотреть за таким "фасадом" ваш глубокий внутренний мир, - ничего не получится.
Представители сильного пола всегда обращают внимание на выражение лица, даже если и не показывают вам это.
2. Доминирующий цвет в одежде
Вы не представляете, сколько цвета могут рассказать о каждой из вас! О том, что вы думаете, чувствуете и почему именно сегодня надели это огненно-красное платье.
Когда мужчина видит, что вы пришли в яркой и солнечной одежде с милым цветочным рисунком - он уже прикидывает, какое у вас настроение и на что можно рассчитывать.
Ну а если он видит леди в черном и с гладко причесанными волосами - это уже посыл, что вы сегодня более серьезны и сосредоточены, чем обычно. Он читает вашу "цветовую схему" как книгу и делает соответствующие выводы.
3. Музыкальные вкусы и предпочтения
Даже если у вас нет слуха и вы не играете на рояле, информация о музыкальных предпочтениях - очень содержательна. Ну а если вы действительно увлекаетесь музыкой - даже более чем исчерпывающая. Согласитесь,
существенная разница - увлечена девушка тяжелым роком или жить не может без классической музыки. Так что будьте начеку: мужчины пристально наблюдают за тем, что вы слушаете.
4. Язык и манера письма
То, как мы общаемся с другими людьми, о многом может рассказать. И то, как пишем - тоже. Если вы считаете, что маленький смайлик или сердечко в сообщении ничего о вас не говорит, то очень ошибаетесь. Мужчина обращает внимание на ваш стиль и манеру письма. Для него это важно, не забывайте!
5. Выбор напитков
Вы любительница пива или "коктейльная" девушка? Любите запивать красным вином стейк из свинины размером с полстола или предпочитаете скотч? Вы не можете заснуть, пока не пропустите что-нибудь "успокаивающее" или употребляете алкоголь лишь в особых случаях?
Ваши "алкогольные" привычки и предпочтения не останутся незамеченными, уж поверьте. Поэтому, когда заказываете напиток, будьте внимательны: за вами пристально следят!
Скорее всего, мужчина не подаст виду, но обязательно запомнит информацию и сделает определенные выводы. Он обращает на выбор напитков такое внимание, потому что знает, что эта информация может пригодиться ему в будущем.
6. Манера одеваться
Хотите - верьте, хотите - нет, но очень многие мужчины замечают, во что и как вы одеваетесь. Для них это возможность узнать о вас побольше как о личности. Удивлены?
Почему-то считается, что только женщины знают толк в одежде и следуют моде. Но нет. Мужчины тоже в этом неплохо разбираются и обязательно обратят внимание.
Речь не о том, что вы должны одеваться по последнему писку моды и каждый день менять наряды. Мужчина делает вывод о вас, исходя из того, каковы ваши предпочтения в одежде.
В конце концов, одежда - это продолжение нашей личности.
7. Предпочтения в еде
Мужчина всегда обращает внимание на то, какие блюда вы заказываете в ресторане. Ему следует знать, с кем он имеет дело! Вы, ничего не подозревая, можете заказать стейк, потому что он выглядит самым вкусным в меню. Тем временем мужчина сделает вывод, что вы - сильная и страстная женщина.
Когда вы заказываете лишь салаты, он понимает, что перед ним человек, который предпочитает здоровую пищу, а значит - и здоровый образ жизни.
Вкусовые предпочтения очень много могут рассказать о стиле жизни и приоритетах человека. Намного больше, чем вы себе представляете. Поэтому, заказывая еду в ресторане, тоже не забывайте: за вами следят!
Оригинал статьи - 7 Things That Men Actually Notice In Women.