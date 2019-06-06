7 вещей, на которые мужчины обращают внимание в женщинах

Мужчины на самом деле замечают намного больше, чем вы себе представляете. Нередко они обращают внимание даже на то, чему мы сами не придаем значение.

Вот почему так важно знать и понимать, на что в первую очередь смотрят мужчины, когда принимают решение, нравитесь ли вы ему и хочет ли он быть рядом с вами. Итак, перейдем к делу.

1. Выражение лица

Иногда выражение лица говорит гораздо больше, чем слова.

И если на вашем лице будет "написано", что вы не против знакомства и очень даже хотите быть вместе, мужчина обязательно прочитает этот месседж.

Он очень внимательно следит за вами, и, думаем, вам не составит труда посмотреть "правильно и убедительно".

Если же вы будете ходить с лицом перекисшей плюшки, ожидая, что мужчина обязан рассмотреть за таким "фасадом" ваш глубокий внутренний мир, - ничего не получится.

Представители сильного пола всегда обращают внимание на выражение лица, даже если и не показывают вам это.

2. Доминирующий цвет в одежде

Вы не представляете, сколько цвета могут рассказать о каждой из вас! О том, что вы думаете, чувствуете и почему именно сегодня надели это огненно-красное платье.

Когда мужчина видит, что вы пришли в яркой и солнечной одежде с милым цветочным рисунком - он уже прикидывает, какое у вас настроение и на что можно рассчитывать.

Ну а если он видит леди в черном и с гладко причесанными волосами - это уже посыл, что вы сегодня более серьезны и сосредоточены, чем обычно. Он читает вашу "цветовую схему" как книгу и делает соответствующие выводы.

3. Музыкальные вкусы и предпочтения

Даже если у вас нет слуха и вы не играете на рояле, информация о музыкальных предпочтениях - очень содержательна. Ну а если вы действительно увлекаетесь музыкой - даже более чем исчерпывающая. Согласитесь,

существенная разница - увлечена девушка тяжелым роком или жить не может без классической музыки. Так что будьте начеку: мужчины пристально наблюдают за тем, что вы слушаете.

4. Язык и манера письма

То, как мы общаемся с другими людьми, о многом может рассказать. И то, как пишем - тоже. Если вы считаете, что маленький смайлик или сердечко в сообщении ничего о вас не говорит, то очень ошибаетесь. Мужчина обращает внимание на ваш стиль и манеру письма. Для него это важно, не забывайте!

5. Выбор напитков