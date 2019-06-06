Руководители Латвийской православной церкви должны быть гражданами Латвии

Сейм в четверг в окончательном чтении в срочном порядке одобрил поправки к закону о Латвийской православной церкви, согласно которым, ее глава, митрополиты, епископы и кандидаты на эти должности должны быть священниками и гражданами Латвии.
Кроме того, они должны постоянно проживать в Латвии не менее десяти последних лет.
Как пояснил председатель комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш, введение критериев гражданства и постоянного места жительства для должностных лиц таких религиозных организаций, руководство которых находится за пределами Латвии, позволит укрепить автономию этих организаций и даст возможность избежать потенциального влияния из-за рубежа.
Это в свою очередь укрепит государственную и общественную безопасность Латвии, добавил он.
В ходе подготовки законопроекта были проведены консультации с представителями Латвийской православной церкви и Министерства иностранных дел.