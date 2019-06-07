Более половины латвийцев живут в Риге и ее окрестностях

Согласно данным ЦСУ, число жителей в прошлом году выросло только в Рижском районе - на 0,9% или 3,3 тыс. человек. В свою очередь, в Видземе произошло падение численности населения на 1,3% или 2,4 тыс. человек, в Курземе стало на 1,2% или 2,9 тыс. жителей меньше, в Земгале - на 1% или 2,5 тыс., в Риге - на 0,8% или 5,4 тыс. человек меньше.

В семи из девяти республиканских городов численность населения упала. В Риге стало на 5 357 жителей меньше (0,8%), в Даугавпилсе - на 646 жителей (0,8%), в Вентспилсе - на 478 жителей (1,4%), в Елгаве - на 441 жителей (0,7%), в Резекне - на 336 жителей (1,2%), в Лиепае - на 235 жителей меньше(0,3%).

Однако в Юрмале и Валмиере численность населения все же увеличилась на 252 человека (0,5% ) и 62 человека (0,3%) соответственно.

Во всех республиканских городах смертность превысила рождаемость. Положительное соотношение миграционных потоков было в Юрмале, Валмиере, Лиепае, Екабпилсе и Даугавпилсе.

Данные ЦСУ также свидетельствуют, что в Риге и окрестностях столицы проживает 52% жителей Латвии.

Наибольший прирост населения наблюдался в Саулкрастском крае, где жителей стало на 13,6% больше. Похожая ситуация наблюдается в Риге и Царникавском крае, что можно объяснить изменениями в расчете налога на недвижимое имущество, которые побудили людей декларироваться в домах, где никто ранее не был задекларирован.

Наибольшее число детей наблюдается в Рижском регионе, где дети составляют 18,3% от общего числа жителей, наименьшее число детей зафиксировано в Латгале, где оно составляет 13,7%. В республиканских городах число детей и подростков составляет от 18,2% в Елгаве до 14,4% в Юрмале.

Число трудоспособных жителей в прошлом году выросло только в окрестностях Риги - на 1,1 тыс. человек.

Среди республиканских городов наибольшее число людей трудоспособного возраста было зафиксировано в Риге и Екабпилсе (61,5% от общего числа жителей), а наименьшее - в Валмиере (59,1%).