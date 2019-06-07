Недостаточно реформ образования: Минфин не будет повышать зарплаты учителей

"Дополнительное финансирование может быть присвоено только если Министерство образования и науки провело реформы государственного значения. Если такая работа уже проделана, нужно поменять аннотацию. Если нет, то коллеги поторопились с повышением зарплат, не проведя реформ. Если будут проведены реформы государственного значения, не будет причин отказать учителям в повышении зарплат," - прокомментировал ситуацию Минфин.