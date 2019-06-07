Недостаточно реформ образования: Минфин не будет повышать зарплаты учителей

Из-за нехватки реформ в сфере образования Министерство финансов не утвердило поданные Министерством образования и науки поправки о повышении минимальных зарплат учителей.
Минфин пояснил, что в аннотации к проекту поправок Министерство образования и науки не указало необходимый перечень проведенных реформ, а просто попросило присвоить дополнительное финансирование на повышение зарплат педагогам из средств госбюджета, зарезервированных для осуществления реформ государственного значения.
Однако, согласно заявлению Минфина, для получения дополнительных средств должны быть проведены реформы, которые и являются поводом для выделения финансирования.
"Дополнительное финансирование может быть присвоено только если Министерство образования и науки провело реформы государственного значения. Если такая работа уже проделана, нужно поменять аннотацию. Если нет, то коллеги поторопились с повышением зарплат, не проведя реформ. Если будут проведены реформы государственного значения, не будет причин отказать учителям в повышении зарплат," - прокомментировал ситуацию Минфин.
В конце мая Министерство образования и науки подало поправки к правилам о заработной плате педагогов, которые подразумевали повышение минимальной заработной платы педагога до 750 евро за ставку.
Планировалось, что поправки будут приняты в июне. В противном случае Латвийский профсоюз работников образования и науки обещал устроить забастовку в начале сентября.