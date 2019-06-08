Ивана Голунова привезли из больницы в суд

Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, которого задержала полиция по обвинению в покушении на сбыт наркотиков, выписали из 71-й московской больницы, где он прошел обследование, после чего его отвезли в Никулинский суд Москвы. Там будет рассмотрено ходатайство следствия об аресте журналиста.