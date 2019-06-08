Ивана Голунова привезли из больницы в суд

Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, которого задержала полиция по обвинению в покушении на сбыт наркотиков, выписали из 71-й московской больницы, где он прошел обследование, после чего его отвезли в Никулинский суд Москвы. Там будет рассмотрено ходатайство следствия об аресте журналиста.
Главный врач 71-й больницы Александр Мясников заявил "Интерфаксу", что Голунов находится в удовлетворительном состоянии и не нуждается в госпитализации. Согласно словам врача, у Голунова обнаружена гематома в области левой скулы, а подозрение на черепно-мозговую травму не было подтверждено.
Голунов заявлял, что после задержания 6 июня его избили в полиции. Он также рассказывал, что полицейские не позволили ему оперативно вызвать скорую помощь.
Статья о покушении на сбыт наркотиков предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Голунов утверждает, что дело сфабриковано, наркотики ему подбросили полицейские.