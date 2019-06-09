Вс, 9.06.2019
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История успеха: на скандинавские рынки отправилась латвийская чиабатта

Продукция хлебопекарного предприятия "Latvijas Maiznieks"

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Хлебопекарное предприятие Latvijas maiznieks в мае начало реализацию продукции в Норвегии, Швеции и Финляндии, рассказал член правления компании Марис Дауде.

"Мы заключили договор о поставках продукции на весь текущий год. Это удалось благодаря не только покупке оборудования, но и получению сертификата высокого уровня BRC", - сказал он.

Первый груз чиабатты на скандинавские рынки отправился в мае.

Latvijas maiznieks рассматривает возможность реализации в Скандинавии и других продуктов.

Дауде напомнил, что инвестиции Latvijas maiznieks в развитие составили за пять лет 14 млн евро. В 2017 году оборот Latvijas maiznieks составил 26,186 млн евро, прибыль - 469 296 евро.

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