СМИ: семья убитой на Мальте журналистки связала ее смерть с убийством Бункуса

Дафна Каруана Галиция была убита 16 октября 2017 года, однако виновных так и не удалось найти.

"Мы надеемся, что это сообщение поможет открыть новые доказательства и поможет властям по всей Европе призвать виновных к ответственности, а также предотвратить новые убийства и остановить безнаказанность преступников. Нам нужно действовать, чтобы восстановить силу закона", - говорится в сообщении.

Семья журналистки считает, что Каруана Галиция была единственной журналисткой, расследовавшей сделки Pilatus Bank.

Европейские регуляторы игнорировали нарушения в Pilatus Bank, хотя были найдены четкие доказательства отмывания денег, а также вовлечение в это политиков из Мальты и Азербайджана.

"То, что регуляторы деятельности банков Мальты и Латвии позволили Pilatus Bank и ABLV Banka продолжать деятельность после доказательства серьезных преступлений, которые совершили эти учреждения, свидетельствует о том, что слабейшие страны ЕС способствуют развитию преступности на внутреннем рынке всего ЕС.

Факт, что два человека были убиты в результате хорошо спланированных нападений менее чем за год, и что в обоих случаях заказчики убийства неизвестны, говорит об одном - Европа переживает чрезвычайное положение в сфере преступлений и коррупции, и следующее убийство - это только вопрос времени", - сказано в сообщении.

Семья журналистки упоминает убийство Мартиньша Бункуса. Он считал, что ликвидация ABLV banka должна была осуществляться через суд, однако был убит в результате хорошо спланированного нападения.

"Мы, семья Дафны Каруага Галиции, обязались достичь абсолютной правды в расследовании. Мы считаем, что единственный способ, как выбраться из чрезвычайной ситуации в сфере преступности и коррупции, - продолжить требовать ответственности от правозащитных учреждений и побуждать их сотрудничать, ответственность за исход не должны делить только мы", - говорится в сообщении