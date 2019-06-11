Последствия грозы: спасатели получили 20 вызовов; деревья упали и на рельсы

Так, одно дерево упало за Смарде, поэтому до Слоки и Яункемери поезд курсирует с небольшим опозданием.

В свою очередь второе дерево упало на маршруте поезде Тукумс I и Тукумс II.

Пожарно-спасательная служба получила уже около 20 вызовов, связанных со сломанными во время грозы деревьями.

Вызовы поступили главным образом из Курземе, округи Тукумса.

Принимая во внимание прогнозы синоптиков, что грозовые тучи могут перечь всю Латвию, Пожарно-спасательнаяслужба призывает жителей не оставлять машины под деревьями и электрическеими проводами, а в случае необходимости обращаться в службу спасения по номеру 112.

Как известно, из-за грозы вечером во вторник нескольким тысячам домохозяйств нарушена подача электричества, свидетельствуют данные оператора электрораспределительной сети Sadales tīkls.

Повреждения электролиний констатированы в основном на территории восточнее Кулдиги и южнее Талси, в окрестностях Тукумса, где также сломаны деревья и заблокированы дороги.