Бондарс: в финансовом секторе страны образовалась несколько патовая ситуация

Бондарс напомнил, что Латвия может попасть в “серый список” Moneyval, и это затормозит экономическое развитие страны.

По мнению депутата, разработанные для упорядочивания отрасли поправки к законам будут приняты, потому что, несмотря на различия во мнениях политиков, в двух чтениях поправки были поддержаны почти единогласно.

Бондарс надеется, что принятия этих поправок окажется достаточно для того, чтобы Латвия не попала в вышеупомянутый список, но после этого все равно потребуется проделать большую работу для продолжения нормализации ситуации. Не исключено, что законы придется уточнить еще раз, сказал политик.