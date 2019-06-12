Бондарс: в финансовом секторе страны образовалась несколько патовая ситуация

В латвийском финансовом секторе образовалась несколько патовая ситуация, когда одна сторона видит проблемы и ищет решения, а другая говорит, что ничего менять нельзя и не нужно, такое мнение в интервью Латвийскому радио высказал председатель комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) Мартиньш Бондарс.
Бондарс напомнил, что Латвия может попасть в “серый список” Moneyval, и это затормозит экономическое развитие страны.
По мнению депутата, разработанные для упорядочивания отрасли поправки к законам будут приняты, потому что, несмотря на различия во мнениях политиков, в двух чтениях поправки были поддержаны почти единогласно.
Бондарс надеется, что принятия этих поправок окажется достаточно для того, чтобы Латвия не попала в вышеупомянутый список, но после этого все равно потребуется проделать большую работу для продолжения нормализации ситуации. Не исключено, что законы придется уточнить еще раз, сказал политик.
По его словам, если в системе есть проблемы, нужно проводить ее капитальный ремонт, включающий в себя и смену лиц, поэтому новый состав Комиссии рынка финансов и капитала должен быть избран в октябре - декабре.