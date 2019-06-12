Индекс цифрового развития: Эстония и Литва опередили Латвию

В индексе цифровой экономики и общества Латвия в этом году занимает 17-е место среди 28 стран ЕС и отстает от Литвы и Эстонии, сообщила составляющая этот индекс Еврокомиссия.
По сравнению с прошлым годом, в этом году Латвия поднялась на одно место.
Эстония занимает в индексе цифровой экономики и общества 8-е, Литва - 14-е место.
Первые семь позиций в индексе занимают Финляндия, Швеция, Нидерланды, Дания, Великобритания, Люксембург и Ирландия.
Ежегодный индекс цифровой экономики и общества показывает на основе данных Eurostat общий цифровой потенциал Европы, а также прогресс отдельных стран ЕС по увеличению своей цифровой конкурентоспособности.