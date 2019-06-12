Ср, 12.06.2019
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Индекс цифрового развития: Эстония и Литва опередили Латвию

Иллюстративное фото.

ФОТО: pixabay.com

В индексе цифровой экономики и общества Латвия в этом году занимает 17-е место среди 28 стран ЕС и отстает от Литвы и Эстонии, сообщила составляющая этот индекс Еврокомиссия.

По сравнению с прошлым годом, в этом году Латвия поднялась на одно место.

Эстония занимает в индексе цифровой экономики и общества 8-е, Литва - 14-е место.

Первые семь позиций в индексе занимают Финляндия, Швеция, Нидерланды, Дания, Великобритания, Люксембург и Ирландия.

Ежегодный индекс цифровой экономики и общества показывает на основе данных Eurostat общий цифровой потенциал Европы, а также прогресс отдельных стран ЕС по увеличению своей цифровой конкурентоспособности.

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