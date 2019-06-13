Гиргенс: нужно реформой прекратить стагнацию в полицейском расследовании

Правительство поддержало концепцию реформы в Госполиции, которая предусматривает ликвидацию пустых штатных мест, уменьшение количества участков, привязку зарплат следователей к зарплатам прокуроров и др.

По словам Гиргенса, основная цель изменений - повысить качество и оперативность работы полиции, ее доступность обществу - например, чтобы заявления можно было подавать электронным способом.

На вопрос, какие средства понадобятся на реформу, министр ответил, что расчетов еще нет, так как реформа не разработана в деталях.

По словам Гиргенса, зарплаты полицейских по-прежнему недостаточны, в результате люди работают на 2-3 работах, но реформа должна это изменить.