Чт, 13.06.2019
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Сдается дом Римшевича: аренда - более 2000 евро в месяц

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Дом президента Банка Латвии Илмара Римшевича в Гаркалнском крае, в Лангстини сдается в аренду. Об этом свидетельствует размещенное на портале ss.com объявление. 

В объявлении указано, что сдается "отличный, просторный, светлый" частный дома, который находится в тихой зеленой зоне, на берегу озера. Дом является полностью меблированным и благоустроен со всем необходимым.

Также упомянуто, что в гостиной комнате дома есть камин, на территории частной собственности также есть баня. Двор огорожен забором, имеется гараж для двух автомобилей и все коммунальные услуги - газовое отопление, водяная спица и местная канализация. 

Площадь трехэтажного дома составляет 350 квадратных метров, а площадь земельного участка - 6500 квадратных метров. В доме есть семь комнат. Недвижимость сдается за 2200 евро в месяц. 

Римшевич заявил, что сдает дом в аренду по "личным причинам". 

Ранее Русский TVNET писал, что, по мнению Генпрокуратуры, Римшевич потратил взятку в 250 000 евро на покупку недвижимого имущества, которое было приобретено от имени некоего предприятия.

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