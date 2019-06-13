Сдается дом Римшевича: аренда - более 2000 евро в месяц

В объявлении указано, что сдается "отличный, просторный, светлый" частный дома, который находится в тихой зеленой зоне, на берегу озера. Дом является полностью меблированным и благоустроен со всем необходимым.

Также упомянуто, что в гостиной комнате дома есть камин, на территории частной собственности также есть баня. Двор огорожен забором, имеется гараж для двух автомобилей и все коммунальные услуги - газовое отопление, водяная спица и местная канализация.

Площадь трехэтажного дома составляет 350 квадратных метров, а площадь земельного участка - 6500 квадратных метров. В доме есть семь комнат. Недвижимость сдается за 2200 евро в месяц.

Римшевич заявил, что сдает дом в аренду по "личным причинам".