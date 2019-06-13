В Беларуси вынесли смертный приговор убийце трех человек

Суд назначил наказание в виде смертной казни 45-летнему Александру Жильникову за заказное убийство двух людей и еще одно убийство.

Смертный приговор был также вынесен его 23-летнему сообщнику Вячеславу Сухарко, однако неизвестно, был ли он также приведен в исполнение.

"Опыт показывает, что в таких случаях смертные приговоры исполняются одновременно", - говорится в заявлении "Вясны".

Беларусь является единственной страной в Европе, где по-прежнему высшей мерой наказания является смертная казнь.