Чт, 13.06.2019
Раздражают конкретные люди, которые присосались к футболу и строят из себя каких-то знатоков. На самом деле они ничего из себя не представляют. Тамаз Пертия

В Беларуси вынесли смертный приговор убийце трех человек

Беларусь.

ФОТО: AP/Scanpix

В Беларуси приведен в исполнение смертный приговор в отношении убийцы трех человек, сообщила правозащитная активистская организация "Вясна". 

Суд назначил наказание в виде смертной казни 45-летнему Александру Жильникову за заказное убийство двух людей и еще одно убийство. 

Смертный приговор был также вынесен его 23-летнему сообщнику Вячеславу Сухарко, однако неизвестно, был ли он также приведен в исполнение.

"Опыт показывает, что в таких случаях смертные приговоры исполняются одновременно", - говорится в заявлении "Вясны".

Беларусь является единственной страной в Европе, где по-прежнему высшей мерой наказания является смертная казнь. 

В прошлом году смертный приговор был вынесен двум мужчинам и был приведен в исполнение в отношении четырех ранее осужденных преступников. 

Читать также

Актуально

Общество | Вчера, 11:34
НАВЕРХ