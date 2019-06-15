Сероводородные и иловые ванны, минеральные воды и лечебные грязи. Когда-то санаторий "Кемери" имел статус курорта всесоюзного значения и был популярным местом для лечения и восстановления сил. Сегодня всё не так. Однако, не смотря на несколько неудачных попыток реконструкции, всё ещё жива надежда на то, что в стены пустующего гиганта наконец вдохнут жизнь.

Недавно Русский TVNET рассказывал про прошлое и настоящее Балдонского санатория. В советское время его главным конкурентом по привлечению рекреационных туристов, жаждущих заслуженного отдыха, стал как раз таки санаторий Кемери. Мы предлагаем фотопрогулку по его территории.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Первая купальня в Кемери была открыта ещё в царские времена. Минеральные воды и лечебные грязи - именно за этим сюда отправлялись те, кому было необходимо улучшить самочувствие и укрепить здоровье.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Так продолжалось до Первой мировой войны. В окрестностях Кемери и Тирельского болота шли активные боевые действия, поэтому курорт был разрушен.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

После завершения Первой мировой войны санаторий стали восстанавливать, а Кемери был присвоили статус города.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В 1951 году в Кемери из Риги стали курсировать электропоезда, а в 1959 году Кемери включили в состав Юрмалы. В советское время курорт значительно расширился, и Кемери присвоили статус курорта всесоюзного значения.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В Кемери работали 10 санаториев, в которых трудилось более сотни врачей, в курортной поликлинике были особенные отделы сероводородных и иловых ванн.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В советское время в Кемери работали санатории, грязелечебница, поликлиника. Проводилось лечение больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, кожи, органов пищеварения, гинекологическими и другими заболеваниями.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сейчас когда-то популярный санаторий находится в плачевном состоянии. Это – результат неудачной приватизации с последовавшей за ней еще более неудачной попыткой реконструкции.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Несмотря на "несчастную судьбу" и многочисленные неудачные попытки реконструкции санатория "Кемери", сегодня есть надежда, что белый гигант снова станет местом притока туристов, желающих поправить своё здоровье или просто отдохнуть от ежедневной суеты.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сегодня местное самоуправление запустило четыре многомиллионных проекта, призванных "поднять с колен" Кемери. Проекты предусматривают строительство автостоянки и подъездной дороги, реставрацию водонапорной башни, строительство многофункционального центра.

Ремонтные работы затронут и сам санаторий "Кемери". Его планируют открыть в 2021 году. Инвестор ориентируется на гостей из Европы, Скандинавии, России, Белоруссии, Украины и Латвии. В 2022 здесь также обещают открыть клинику.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET