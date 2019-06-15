15 июня 2019, 0:00
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Когда-то курорт всесоюзного значения. Лечебные грязи и иловые ванны санатория "Кемери"
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Сероводородные и иловые ванны, минеральные воды и лечебные грязи. Когда-то санаторий "Кемери" имел статус курорта всесоюзного значения и был популярным местом для лечения и восстановления сил. Сегодня всё не так. Однако, не смотря на несколько неудачных попыток реконструкции, всё ещё жива надежда на то, что в стены пустующего гиганта наконец вдохнут жизнь.
Недавно Русский TVNET рассказывал про прошлое и настоящее Балдонского санатория. В советское время его главным конкурентом по привлечению рекреационных туристов, жаждущих заслуженного отдыха, стал как раз таки санаторий Кемери. Мы предлагаем фотопрогулку по его территории.
Первая купальня в Кемери была открыта ещё в царские времена. Минеральные воды и лечебные грязи - именно за этим сюда отправлялись те, кому было необходимо улучшить самочувствие и укрепить здоровье.
Так продолжалось до Первой мировой войны. В окрестностях Кемери и Тирельского болота шли активные боевые действия, поэтому курорт был разрушен.
После завершения Первой мировой войны санаторий стали восстанавливать, а Кемери был присвоили статус города.
В 1951 году в Кемери из Риги стали курсировать электропоезда, а в 1959 году Кемери включили в состав Юрмалы. В советское время курорт значительно расширился, и Кемери присвоили статус курорта всесоюзного значения.
В Кемери работали 10 санаториев, в которых трудилось более сотни врачей, в курортной поликлинике были особенные отделы сероводородных и иловых ванн.
В советское время в Кемери работали санатории, грязелечебница, поликлиника. Проводилось лечение больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, кожи, органов пищеварения, гинекологическими и другими заболеваниями.
Сейчас когда-то популярный санаторий находится в плачевном состоянии. Это – результат неудачной приватизации с последовавшей за ней еще более неудачной попыткой реконструкции.
Несмотря на "несчастную судьбу" и многочисленные неудачные попытки реконструкции санатория "Кемери", сегодня есть надежда, что белый гигант снова станет местом притока туристов, желающих поправить своё здоровье или просто отдохнуть от ежедневной суеты.
Сегодня местное самоуправление запустило четыре многомиллионных проекта, призванных "поднять с колен" Кемери. Проекты предусматривают строительство автостоянки и подъездной дороги, реставрацию водонапорной башни, строительство многофункционального центра.
Ремонтные работы затронут и сам санаторий "Кемери". Его планируют открыть в 2021 году. Инвестор ориентируется на гостей из Европы, Скандинавии, России, Белоруссии, Украины и Латвии. В 2022 здесь также обещают открыть клинику.
Сможем ли мы отдохнуть в когда-то популярном санатории снова, и станет ли Кемери "историей успеха", - покажет время...