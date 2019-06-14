В суд передано дело "киберпедофила": потерпевшими признаны 13 девочек

Мужчине выдвинуто обвинение в развращении малолетних и побуждении и вовлечении лиц, не достигших 16-летнего возраста, в изготовление материалов порнографического характера, рассказала агентству LETA пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.

В целом молодого человека обвиняют в 16 преступных деяниях. В деле потерпевшими признаны 12 малолетних девочек и одна несовершеннолетняя.

Мужчина признает свою вину, указали в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что полиция назвала этого человека киберпедофилом. Расследование началось в сентябре 2018 года, когда в полицейский участок обратился отец одной из пострадавших, заявив, что кто-то заставляет его дочь фотографироваться голой и отправлять этому незнакомцу свои снимки.

В течение пяти дней стражи порядка задержали упомянутого человека. Однако, продолжая расследование, у полицейских возникли подозрения в том, что число пострадавших от действий извращенца может быть гораздо больше.

В ходе расследования выяснилось, что молодой человек 1995 года рождения в одной из соцсетей создал три фейковых страницы, прикинувшись 14-летним мальчиком.

Парень в день мог написать 50 девочкам. Несмотря на то, что часть из них не отзывалась на сообщения юноши, некоторые ему все же ответили и переписка продолжилась. Молодой человек говорил девочкам комплименты и просил прислать их фотографии себя в обнаженном виде.

После получения снимков молодой мужчина угрожал девочкам, требуя продолжать присылать фотографии. Он говорил, что в противном случае перешлет фото жрузьям потерпевших девочек.

В двух случаях он обращался и к родителям детей с требованием сфотографировать дочерей в обмен на деньги. Родители согласились на такую схему, поэтому полиция продолжает расследовать уголовный процесс против них.

В целом парень писал несовершеннолетним девочкам на протяжении примерно четырех месяцев.

Потерпевшие девочки росли в благополучных семьях и сначала переписка с фековым ровесником казалась им игрой.