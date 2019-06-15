В преддверии Лиго: Путеводитель по мероприятиям в Риге

Праздник Лиго на пивоварне Labietis

18 июня

18:00-20:00 – на вершине Гризинькалнса

"Лигование на Гризинькалнсе" из цикла Saulgriežu ugunis Rīgas kalnos.

Участвуют фольклорные группы Krulla, Ciguzis, Zvīgzna и Рижский танцевальный клуб. Ведущая – Иева Берзиня.

Организует общество Austras biedrība

18:00-21:00 – Янов день на Бастионной горке.

Предпраздничные ритуалы и мастер-классы – плетение венков, сыроварение, зажжение костра, песни, танцы, игры.

Участвуют фольклорные ансамбли из Риги, Катлакалнса, Барбеле и Балдоны.

Организует Латвийское фольклорное общество

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

19 июня

18:00-20:00 – в парке Дзегужкалнса,

мероприятие "Лигование в Дзегужкалнсе" из цикла Saulgriežu ugunis Rīgas kalnos.

Участвует Рижский танцевальный клуб, фольклорные группы Krulla и Ciguzis. Ведущие – Илга Рейзниеце, Иева Берзиня и Валдис Путниньш.

Организует общество Austras biedrība

20 июня

16:30-22:30 – у Дворца культуры VEF, мероприятие Līgo skaisti šovakar!

Участвуют ансамбли Ducele, Rikši, Jauno Jāņu Orķestris, танцевальные коллективы Bramaņi, Zalktis, хоры Dzīne и Jasmīnas koris.

18:00-18:30 – гвоздь программы – одновременное выступление двухсот исполнителей на кокле с этнографическими и концертными инструментами.

Это будет совместное исполнение в сотрудничестве с «гуру» игры на кокле, основателем платформы www. koklumezs.lv. Ансисом Янсонсом и мастером концертной игры на кокле Андой Эглите, которая выступит со своим ансамблем Cantata.

Мероприятие ведет фольклорная группа Teikas muzikanti, которая познакомит с традициями праздника, проведет игры и танцы. Будет работать мастерская по плетению венков для Янисов.

Организует Дворец культуры VEF

19:30 – в парке Дворца культуры "Зиемельблазма", праздничный спектакль под открытым небом Preilenīte любительского театра Царникавы Nagla, режиссер Зигурд Нейманис.

Принимают участие детский танцевальный коллектив Bitīte д/к "Зиемельблазма", группа танцоров среднего возраста Auda, танцевальный коллектив сениоров Ziemeļblāzma, смешанный хор сениоров Rudens dziesma.

Организует Дворец культуры "Зиемельблазма"

Галерея: Празднование Лиго в Риге

19:00 – культурное пространство Strops в Зиепниеккалнсе – парк Эбельмуйжас, на перекрестке улиц Валдекю и Грауду.

Празднование летнего солнцестояния вместе с Иветой и Видвудом Мединьшами. В программе – ритуалы солнцестояния, игры, танцы.

Организует общество I Did It

20:00-24:00 – в квартале Спикери, бал в предверии Янова дня.

Весь вечер напролет – любимые исполнители шлягерной музыки и веселые танцы.

20:00-21:00 – группа “Sestā jūdze”

21:30-22:30 – группа “Dakota”

23:00-24:00 – Рикардион (Rihards Millers) и Кристине Шомасе.

Организует общество Rīgas Spīķeri

21 июня

9:00-19:00 – на Домской площади, Рынок трав. Полевые цветы, вкусности для праздничного стола, изделия прикладного искусства, песни и танцы.

Участвуют: духовой оркестр Fanfara, детские танцевальные ансамбли Teiksmiņa, Dancītis, Bitīte, детские вокальные ансамбли Magonīte, Knīpas un Knauķi, оркестр Rīga, хоровая группа сениоров Дайги Галейи, рижский ансамбль ливских песен Līvlist, танцевальный коллектив среднего возраста Sidrabi, Рижский танцевальный клуб, хор Laudate, фольклорная группа Kokle, мужской вокальный квартет Harmonija Rīgai, танцевальная группа Marmale, группа Zeļļi. Ведущий – Мартиньш Рускис.

Организует концертная организация Ave Sol

18:00-20:00 – в саду Музея театра им. Эдуарда Смильгиса, мероприятие "Лигование в Агенскалнсе" цикла Saulgriežu ugunis Rīgas kalnos.

Участвует Лиепайское фольклорное объединение актрис “Atštaukas”.

В мероприятии также принимают участие Янисы – директор музея Театра им. Э.Смильгиса Янис Силиньш и актер Янис Дрейблатс. Ведущая мероприятия – Инара Калнарая.

Организует общество Austras biedrība

18:00-21:00 – в филиалах Центра культуры и народного творчества Ritums, ул. Иерикю, 43A, мероприятие Rūtoj, rūtoj!.

Участвуют фольклорные группы Budēļi, Savieši, Lāns, Banga, Berendejka, танцевальные коллективы Rits, Kamolītis и Rīdzenieks, музыкальная группа Zaļā GalmaKapella. Ведущий – Эрик Зепс.

Во время мероприятия предусмотрены мастер-классы по плетению венков и сыроварению, также можно будет ознакомиться с другими предпраздничными традициями.

Организует Центр культуры и народного творчества “Ritums

19:00 – в культурном пространстве Strops в Плявниеках, Zaļajā birzī – улица А. Сахарова, между улицами Дравниеку и Плявниеку.

Празднование летнего солнцестояния вместе с Иветой и Видвудом Мединьшами.

Организует общество “I Did It”