TV3: Римшевич и Мартинсонс потратили взятку в 250 000 евро на недвижимость в Юрмале

Агентство LETA уже сообщало, что 24 мая прокурор Виорика Йиргена приняла новое решение, которое было дополнено дополнительными обвинениями в отношении Римшевича и Мартинсонса. Обоим также инкриминируется легализация преступно нажитых 250 000 евро.

Как утверждает Генпрокуратура, Римшевич использовал полученные 250 000 евро, чтобы на имя некоего предприятия приобрести недвижимость, совладельцем которой стал президент Банка Латвии.

Также начат процесс в отношении упомянутого предприятия за применение принудительной меры воздействия, поскольку в интересах этого юридического лица совершалось отмывание денег. Название фирмы прокуратура не разглашает.

Nekā personīga сообщает, что три четверти собственности на улице Базницас 2 в Дубулты в 2012 году предприниматель Юрис Апеинис продал предприятию MM Investīcijas, которое на тот момент полностью принадлежало Мартинсонсу. Как отмечают журналисты, Апейнис, который занимается бизнесом общепита, является хорошим другом Римшевича. В свое время бизнесмен получил недвижимость в качестве подарка.

Как свидетельствует информация из Земельной книги, в 2014 году MM Investīcijas приобрело оставшуюся четверть собственности у Алексея Елина. На тот момент единственным владельцем предприятия стал сын Мартинсонса Марцис.

Сейчас единственным владельцем MM Investīcijas также является Марцис Мартинсонс, однако прокурор все же наложила арест на принадлежащие предприятию доли собственности в Юрмале.

По словам журналистов, в видении прокуратуры взятку Римшевич получил от акционеров Trasta komercbanka через Мартинсонса, поскольку именно этот банк кредитовал ранее принадлежащую бизнесмену фирму быстрых кредитов 4Finance.

Именно поэтому у Мартинсонса была идея познакомить Римшевича с акционером банка Виктором Зиемелисом, который и передал последнему взятку. Взятка передавалась по частям - и в клубе Старой Риги Churchill Club, и в комплексе отдыха Taureņi. Деньги Зиемелис передавал Римшевичу лично и при посредничестве Мартинсонса.

Также в передаче сообщается, что как минимум в трех разговорах, которые Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) тайно записало в бане Taureņi, участвуют Мартинсонс, Римшевич и Зиемелис. В бане активно обсуждались не взятки, а развитие недвижимости на улице Базницас 2, в Юрмале. Разрабатывался план того, сколько долей каждому из них достанется, сколько денег придется в это вложить, как там будет развиваться строительство многоквартирных домов.

Прокуратура считает, что взятку Мартинсонс и Римшевич узаконили, купив часть собственности на улице Базницас. В видении прокуратуры, Римшевич официально не указан как владелец долей и прячется за Мартинсонсом.

В свою очередь, как утверждает сам Римшевич, он был не уверен в том, что его изберут президентом Банка Латвии на третий срок, поэтому он планировал работать у Мартинсонса и шестью месяцами ранее они в бане обсуждали совместный проект, сообщает Nekā personīga.

Передача напоминает, что сразу после задержания прошлой зимой Римшевичу не было известно о прослушке разговоров. По этой причине он утверждал, что знает Мартинсонса лишь по имени и у них нет никаких общих сделок.

Адвокат Римшевича Юрис Гринвалдс агентству LETA ранее сообщил, что будет комментировать предъявленные обвинения в отмывании денег только тогда, когда Римшевич закончит давать показания.

Как сообщалось ранее, в прошлом году 18 июня KNAB отправил в прокуратуру материалы уголовного дела для начала уголовного преследования Римшевича и Мартинсонса. Вскоре после этого Римшевичу были предъявлены обвинения во взяточничестве, а Мартинсонсу - в одобрении взяточничества.