Почти пятая часть из подавших годовые декларации оказались должны государству

Из всех поданных в Службу государственных доходов (СГД) до 16 июня годовых деклараций о доходах за 2018 год налоговый долг образовался по 167 538 декларациям или у 19,1% подавших их людей, а общая сумма налогового долга составляет 39,5 млн евро, сообщили агентству LETA в СГД.
В целом в СГД до 16 июня подано 876 127 деклараций за 2018 год.
766 602 или 87,5% деклараций были получены в электронном виде, 109 525 - в бумажном.
708 589 или 80,9% подавших декларации полагается возврат подоходного налога из бюджета, так как у них образовалась налоговая переплата.
Общая сумма возврата составляет 133,29 млн евро.
В настоящее время из государственного бюджета подоходный налог уже возвращен 535 358 налогоплательщикам, а общая возвращенная сумма составляет 103,5 млн евро.