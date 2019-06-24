Тысячелетние растения и захватывающие дух природные пейзажи, которые чередуются с последствиями гражданской войны. Путешественник Дан Панкевич предлагает взглянуть на самые отдаленные уголки Африки в проекте "Африканская экспедиция"!

"Живая, но мёртвая" вельвичия

Путешествуя по пустыне, Панкевич повстречал одно из самых необычных растений в мире – вельвичию удивительную (welwitschia mirabilis) – представителя флоры, которая приспособилась к жизни в экстремальных условиях пустыни.

ФОТО: 15min.lt

Некоторые сеянцы прожили до двух тысяч лет. Это особенно удивительно, если принять во внимание, что в некоторые года в пустыне выпадает менее 10 миллиметров осадков, а в другие годы осадков и вовсе нет.

ФОТО: 15min.lt

Несмотря на суровые условия, это необычное растение, которое обычно называют "живым ископаемым", продолжает зеленеть и расти благодаря своей удивительной способности поглощать влагу из принесенных ветром прибрежных туманов.

Галерея: Вельвичия удивительная в пустыне

Апокалиптические прибрежные пейзажи

"Хотя Ангола и может похвастаться множеством красивых пляжей, гор, водопадов и других фантастических природных объектов, стоит сказать, что большая часть красоты была разрушена гражданской войной", - признает путешественник.

Галерея: Природа Анголы

О военных действиях напоминает также большое число заброшенных объектов инфраструктуры. Дана особенно удивил пляж, где в песке ржавеют десятки заброшенных кораблей.

ФОТО: 15min.lt

Некоторые считают этот пляж самым большим кладбищем кораблей в мире. Здесь стоят как крупные грузовые советские судна, так и маленькие рыбацкие лодки - со временем ненужные водные транспортные средства находят здесь последнее пристанище.

Галерея: Кладбище кораблей

Взморье рядом с кораблями усеяно мертвыми черепахами и тоннами мусора. Чуть дальше - военные базы, окруженные колючей проволокой.

ФОТО: 15min.lt

Последствия войны ощущаются повсюду. В некоторых местах дороги настолько разрушены, что невозможно попасть в определенные регионы страны. В городах можно увидеть полуразрушенные здания, в которых все еще живут люди. Грустным напоминанием служат брошенные и ржавые танки.

Галерея: Кладбище танков

Путешественник делится советами: "Есть несколько правил, которым нужно следовать. Можно использовать только рекомендуемые дороги и тропы.

Если вы видите дерево, полное плодов, лучше к нему не приближаться – там рядом могут быть мины.

То же самое относится и к мертвым животным. Особое внимание следует уделить каменным кладкам - ими обозначают особо опасные места".