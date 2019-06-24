24 июня 2019, 0:00
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Танки, кладбища кораблей и живые окаменелости. Красивая и ужасная Африка
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Тысячелетние растения и захватывающие дух природные пейзажи, которые чередуются с последствиями гражданской войны. Путешественник Дан Панкевич предлагает взглянуть на самые отдаленные уголки Африки в проекте "Африканская экспедиция"!
"Живая, но мёртвая" вельвичия
Путешествуя по пустыне, Панкевич повстречал одно из самых необычных растений в мире – вельвичию удивительную (welwitschia mirabilis) – представителя флоры, которая приспособилась к жизни в экстремальных условиях пустыни.
Некоторые сеянцы прожили до двух тысяч лет. Это особенно удивительно, если принять во внимание, что в некоторые года в пустыне выпадает менее 10 миллиметров осадков, а в другие годы осадков и вовсе нет.
Несмотря на суровые условия, это необычное растение, которое обычно называют "живым ископаемым", продолжает зеленеть и расти благодаря своей удивительной способности поглощать влагу из принесенных ветром прибрежных туманов.
Галерея: Вельвичия удивительная в пустыне
Апокалиптические прибрежные пейзажи
"Хотя Ангола и может похвастаться множеством красивых пляжей, гор, водопадов и других фантастических природных объектов, стоит сказать, что большая часть красоты была разрушена гражданской войной", - признает путешественник.
Галерея: Природа Анголы
О военных действиях напоминает также большое число заброшенных объектов инфраструктуры. Дана особенно удивил пляж, где в песке ржавеют десятки заброшенных кораблей.
Некоторые считают этот пляж самым большим кладбищем кораблей в мире. Здесь стоят как крупные грузовые советские судна, так и маленькие рыбацкие лодки - со временем ненужные водные транспортные средства находят здесь последнее пристанище.
Галерея: Кладбище кораблей
Взморье рядом с кораблями усеяно мертвыми черепахами и тоннами мусора. Чуть дальше - военные базы, окруженные колючей проволокой.
Последствия войны ощущаются повсюду. В некоторых местах дороги настолько разрушены, что невозможно попасть в определенные регионы страны. В городах можно увидеть полуразрушенные здания, в которых все еще живут люди. Грустным напоминанием служат брошенные и ржавые танки.
Галерея: Кладбище танков
Путешественник делится советами: "Есть несколько правил, которым нужно следовать. Можно использовать только рекомендуемые дороги и тропы.
Если вы видите дерево, полное плодов, лучше к нему не приближаться – там рядом могут быть мины.
То же самое относится и к мертвым животным. Особое внимание следует уделить каменным кладкам - ими обозначают особо опасные места".
Галерея: Заброшенное место добычи железной руды