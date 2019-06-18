Минфин ответил на критичные результаты ревизии Госконтроля о налоговых льготах

В контексте предстоящей налоговой реформы будут определены цели и ожидаемые результаты налоговых скидок, заявили агентству LETA в Министерстве финансов, комментируя результаты ревизии Госконтроля "Достигают ли налоговые льготы и скидки поставленных целей?".
По заявлению Минфина, с 2014 года регулярно разрабатывается и размещается на сайте министерства доклад о налоговых льготах. Его цель - способствовать лучшему представлению общества о налоговых льготах, их размере, цели и влиянии на бюджетные поступления.
Отмечается, что в ходе разработки основных принципов налоговой политики на 2018-2021 годы был привлечен Всемирный банк, который провел независимую оценку налоговой системы Латвии, в том числе льгот.
Были созданы также экспертные группы с участием социальных партнеров правительства, предпринимательских ассоциаций, крупнейших налогоплательщиков, экспертов Еврокомиссии и ОЭСР.
"Изменения в налоговых льготах в рамках реформы не были единоличным решением Минфина", - отмечают в министерстве.
У Минфина есть возражения по отдельным выводам Госконтроля. В частности, бремя налогов на рабочую силу для получателей маленьких зарплат впервые за десять лет будет ниже 40% и по сравнению с 2017 годом уменьшилось примерно на 3 процентных пункта, что в контексте ЕС является значительным изменением.
Минфин отмечает также, что исторически сложилась практика, когда для налоговых льгот не устанавливаются конкретные результативные показатели, однако при принятии любого нормативного акта разрабатывается предварительная оценка.
Разрабатывая основные принципы налоговой политики на последующий период, Минфин вместе с отраслевыми министерствами определит цели и результативные показатели налоговых льгот.
Как сообщалось, Государственный контроль обнародовал заключение по итогам ревизии "Достигают ли налоговые льготы и скидки поставленных целей?", в котором призывает пересмотреть систему льгот по налогам и отказаться от ненужных.
Как указывает Госконтроль, из-за того, что предприятиям и жителям Латвии предоставляется более 200 различных налоговых льгот, государственный бюджет ежегодно недополучает почти 2,5 млрд евро, однако до сих пор нет системного анализа, какие налоговые льготы действительно необходимы и какие проблемы они решают.