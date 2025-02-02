За десять лет не удалось значительно продвинуться с приведением в порядок заброшенного здания в Риге, на улице Марияс, 6, выяснило агентство LETA.
Заброшенное здание на улице Марияс: прогресса в приведении в порядок нет почти 10 лет
Владельцы здания были оштрафованы на общую сумму более 40 000 евро, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
По данным архива агентства LETA, 23 января 2015 года комиссия по развитию и качеству городской среды (бывшая комиссия по деградирующим строениям) приняла решение присвоить зданию, расположенному на пересечении улиц Марияс и Элизабетес, статус деградирующего строения категории B, или трущобы.
25 апреля 2018 года дума приняла решение о принудительном благоустройстве здания на ул. Марияс, 6.
За неисполнение этого решения было выдано 13 исполнительных листов о наложении штрафов на сумму 45 170 евро.
Последний исполнительный лист был выдан 17 января этого года на сумму 5 000 евро со сроком оплаты до 25 февраля.
К началу этого года владелец здания оплатил 16 019,83 евро, а 24 150,17 евро не были оплачены.
Самоуправление выдало разрешения на перестройку подвального помещения под внутренним двором и жилого дома.
О руине на улице Марияс известно с 1999 года, когда здание начали приводить в порядок - окна первого этажа были заколочены досками, чтобы любопытные не могли проникнуть внутрь.
В 2008 году в здании произошел пожар, а в 2009 году обрушился карниз окна.
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