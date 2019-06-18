Из-за налоговых "скидок" госбюджет недополучает почти 2,5 млрд евро
Государственный контроль обнародовал заключение по итогам ревизии "Достигают ли налоговые льготы и скидки поставленных целей?", в котором призывает пересмотреть систему льгот по налогам и отказаться от ненужных.
Как указывает Госконтроль, из-за того, что предприятиям и жителям Латвии предоставляется более 200 различных налоговых льгот, государственный бюджет ежегодно недополучает почти 2,5 млрд евро, однако до сих пор нет системного анализа, какие налоговые льготы действительно необходимы и какие проблемы они решают.
При отсутствии информации о результативности налоговых льгот невозможно принимать обоснованные решения относительно изменений в их системе, считает Госконтроль.
"По сути, налоговые льготы, скидки и освобождения от уплаты налогов можно считать невидимой частью расходов государственного бюджета.
Решения о том, кому, в каком размере и почему предоставляется та или иная льгота, должны быть хорошо обоснованными, чтобы государственная поддержка населению и бизнесу действительно имела смысл и решала актуальные проблемы.
Если пересмотреть систему льгот по сути, отказаться от ненужных льгот, целенаправленно сохранив необходимые, правительству будет легче работать, не повышая налоги", - сказала государственный контролер Элита Круминя.
В заключении Госконтроля отмечается, что у многих налоговых льгот нет ясных целей. Также нет критериев, на основе которых можно оценить, приносит ли конкретная льгота какую-либо пользу.
"Например, цель введения дифференцированного минимума подоходного налога состояла в том, чтобы у людей с низким уровнем доходов каждый месяц на руках оставалось больше денег.
К сожалению, произошло обратное - жители с низким уровнем доходов заплатили налога больше, чем нужно было, то есть денег на руках у них больше не стало, а переплаченные деньги можно вернуть только в следующем году, после подачи декларации", - указывает Госконтроль.
Также Госконтроль считает, что при оценке налоговых льгот необходимо иметь четкое представление о том, насколько эффективно они администрируются, но на государственном уровне это оценить невозможно, так как учреждения не ведут учета данных об администрировании налоговых льгот.
Аудиторы Госконтроля подсчитали, что, например, обработка одной декларации о доходах обходится Службе государственных доходов в 50 евро, даже если подлежащая возврату сумма составляет всего несколько евро.