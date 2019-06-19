В Латвии могут разрешить продажу спиртного в интернете: идею одобряют не все

Со следующего года может быть разрешена продажа алкоголя в интернете. Пока что Латвия и Польша - единственные страны ЕС, в которых продажа алкоголя в интернете не разрешена. Об этом пишет газета Diena.
Министерство экономики, разработавшее поправки к закону об обороте алкогольных напитков, связывает изменения с тем, что сейчас жители Латвии покупают алкоголь в интернете из других стран, что приносит бюджету убытки в виде неполученного акцизного налога и НДС.
Нарколог Янис Страздиньш считает, что поправки могут увеличить доступность алкоголя для несовершеннолетних, и думать скорее надо о более строгих ограничениях.
По мнению нарколога, поправки лоббируют интересы производителей и распространителей алкоголя.
Напомним, в мае Минэкономики разработало поправки к закону об обороте алкогольных напитков, которые предусматривают, что с 2020 года алкоголем можно будет торговать через интернет.
Законопроект предусматривает, что приобретенные через интернет алкогольные напитки можно будет получить и по месту розничной торговли, и доставкой по адресу покупателя.
Минэкономики считает, что данные изменения значительно повысят конкурентоспособность алкогольной отрасли как на внутреннем, так и внешнем рынке.
Больше всего выиграют небольшие производители алкогольных напитков, продукция которых часто не представлена в магазинах розничной торговли.
Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.