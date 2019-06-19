На побережье США появились бактерии, пожирающие человеческую плоть

По словам ученых, угрозу представляют бактерии Vibrio vulnificus, которые могут попасть в организм людей через морепродукты или открытые раны во время купания.

На сегодняшний день бактерии чаще всего встречаются в Мексиканском заливе, однако под воздействием глобального потепления они начали перемещаться на север.

Ученые уточнили, что зачастую бактерии не опасны для человека, однако иногда они могут способствовать развитию некротическего фасциита. Это заболевание, в свою очередь, может привести к ампутации конечности или летальному исходу.

Авторы исследования отметили, что с 2008 по 2016 год в больницах видели лишь одного инфицированного, а в 2017 и 2018 году уже было пять случаев.