СГД предотвратила нелегальный ввоз в Латвию 350 000 сигарет

В вагоне, перевозившем минеральные удобрения, и под полом легковой автомашины в результате сканирования было обнаружено 351 360 сигарет (17 568 пачек).

В четверг, 20 июня, работники Карсавского пункта таможенного контроля, проанализировав снимки, полученные в результате сканирования приехавшего из России грузового поезда с минеральными удобрениями, заподозрили провоз контрабанды. И, осмотрев состав, нашли 1 500 блоков или 15 000 пачек сигарет Premjer с белорусскими акцизными марками.

В свою очередь на Тереховском пункте таможенного контроля в результате сканирования легковой автомашины BMW нашли тайник с контрабандными сигаретами в днище машины, в котором находилось 51 360 сигарет NZ Gold (2 568 пачек или 256 блоков сигарет) с белорусскими акцизными марками.