Пятая часть населения Латвии в течение года ни разу не посещали семейного врача

1-2 раза в год побывали у семейного врача 40,3% жителей Латвии, 3-4 раза - 22,8%, 5-6 раз - 8,6%, 7-8 раз - 2,9%, 9-10 раз - 2,4%, 11 и больше раз - 3,2% жителей Латвии.

Среди тех, кто ни разу не посещал в течение года семейного врача, 13,8% женщин и 26,5% мужчин. Женщины чаще, чем мужчины, посещали врача три и больше раз.

Раз в год люди могут обращаться к семейному врачу для профилактической проверки здоровья, что является бесплатной услугой. Ею в течение последнего года воспользовались 14,4% населения, в 2016-2018 гг. - 11,1%. 63% населения данной услугой не пользовались никогда.

В течение последнего года к врачам-специалистам не обращались 39,9% населения, обращались два или три раза - 34,9%, три или четыре раза - 14,9%, пять и более раз - 10,3%

86,4% опрошенных за последний год ни разу не побывали в больнице или дневном стационаре. 1-2 раза побывали в таких лечебных учреждениях 12,1% населения, 3-4 раза - 0,9%, 5 и более раз - 0,6% жителей.

92,7% опрошенных ни разу в течение года не вызывали скорую помощь. Один или два раза делали это 6,6% жителей, 3-4 раза - 0,5%, более пяти раз - 0,2%.