Пн, 24.06.2019
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В Казахстане на складе боеприпасов прогремел взрыв: эвакуируют весь город
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ФОТО: скриншот

В понедельник, 24 июня, в городе Арысь, который расположен на юге Казахстана, на складе боеприпасов прогремел взрыв. В связи с этим проводится эвакуация 44 388 жителей города. Об этом пишет РБК.

По словам должностных лиц, в результате взрыва и вызванного им пожара пострадали около 20 человек.  По данным "Радио Свобода", трое из пострадавших  находятся в реанимации. В больницы было доставлено четыре ребенка.

В тушении пожара задействованы 52 спасателя и 12 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области, а также четыре единицы техники, 23 человека личного состава и один кинологический расчет из города Шымкента.

Взрывы продолжаются, их слышно во всем городе. Пока неизвестно, что именно вызвало первый взрыв, после которого начался пожар. 

Местные власти объявили чрезвычайное положение в городе и приняли решение об эвакуации жителей. Их перевозят в специальные лагеря в окрестностях города.

Многие покидают город пешком или на собственных автомобилях. Кроме того за первой партией жителей выехали 40 автобусов, которые организовали городские власти.

На видео и фотографиях, размещенных местными жителями в соцсетях видно, что пострадали многие здания в Арыси. Остановлено движение поездов.

Видео: взрыв на складе боеприпасов в Казахстане

Сейсмологи сообщили, что взрывы на складе вызвали несколько подземных толчков магнитудой 3,1 и 3,4 по шкале Рихтера. 

Это не первый раз, когда в Арыси происходят взрывы - в 2015 году при взрыве в городе погиб один человек. По данным властей, трагедия произошла во время утилизации боеприпасов.

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