В Казахстане на складе боеприпасов прогремел взрыв: эвакуируют весь город
В понедельник, 24 июня, в городе Арысь, который расположен на юге Казахстана, на складе боеприпасов прогремел взрыв. В связи с этим проводится эвакуация 44 388 жителей города. Об этом пишет РБК.
По словам должностных лиц, в результате взрыва и вызванного им пожара пострадали около 20 человек. По данным "Радио Свобода", трое из пострадавших находятся в реанимации. В больницы было доставлено четыре ребенка.
В тушении пожара задействованы 52 спасателя и 12 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области, а также четыре единицы техники, 23 человека личного состава и один кинологический расчет из города Шымкента.
Взрывы продолжаются, их слышно во всем городе. Пока неизвестно, что именно вызвало первый взрыв, после которого начался пожар.
Местные власти объявили чрезвычайное положение в городе и приняли решение об эвакуации жителей. Их перевозят в специальные лагеря в окрестностях города.
Многие покидают город пешком или на собственных автомобилях. Кроме того за первой партией жителей выехали 40 автобусов, которые организовали городские власти.
На видео и фотографиях, размещенных местными жителями в соцсетях видно, что пострадали многие здания в Арыси. Остановлено движение поездов.
Видео: взрыв на складе боеприпасов в Казахстане
Сейсмологи сообщили, что взрывы на складе вызвали несколько подземных толчков магнитудой 3,1 и 3,4 по шкале Рихтера.
Это не первый раз, когда в Арыси происходят взрывы - в 2015 году при взрыве в городе погиб один человек. По данным властей, трагедия произошла во время утилизации боеприпасов.
Город Арысь будет полностью эвакуирован.— Tengrinews (@tengrinewskz) June 24, 2019
В Ордабасинской центральной районной больнице и областной клинической больнице было подготовлено более 200 коек. 30 автомобилей скорой помощи были поставлены на три места въезда в Шымкент.https://t.co/xBMuOWHKLn pic.twitter.com/E1uVt6mdEU