Вт, 25.06.2019
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Подавившись мясом, на выходных погиб мужчина

Cepta gaļa

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В первый день праздника Лиго в больницу были доставлены два человека, подавившиеся мясом, а в Янов день мужчина, поперхнувшись куском мяса, погиб, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Элина Юревица.

По ее словам, Лиго и Янов день оказались для медиков достаточно беспокойными, особенно 23 июня.

В первый праздничный день поступило примерно 300 вызовов на травмы. В основном вызовы не были прямо связаны с празднованием, однако в большинстве случаев причиной травм было злоупотребление алкоголем.

В первый день праздника помощь потребовалась 11 людям, получившим термические ожоги или переломы, прыгая через костры или пытаясь разжечь их бензином. Среди них было и два подростка. Обширные ожоги получил мужчина, у которого при попытке разжечь костер бензином загорелась одежда.

Во второй день праздника в больницу были доставлены трое детей в возрасте от полутора до трех лет, получившие ожоги от гриля.

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