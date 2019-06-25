В Лиепайском аэропорту построят новый пассажирский терминал

В Лиепайском аэропорту планируется построить новый пассажирский терминал, затраты на который могут составить около 2 млн евро, сообщил агентству LETA руководитель отдела бизнес-развития управления Лиепайской специальной экономической зоны (СЭЗ) Гинт Гинтерс.
Новый пассажирский терминал аэропорту нужен, чтобы обеспечить современное и удобное обслуживание пассажиров и багажа на рейсах авиакомпании airBaltic и других рейсах в будущем.
"Терминал является одним из условий, чтобы мы могли полноценно продолжать переговоры с такими авиакомпаниями, как Ryanair, Wizz Air, Norwegian и другими, флот которых состоит из больших самолетов", - отметил Гинтерс.
Он также добавил, что airBaltic в будущем планирует полностью перейти на самолеты Airbus A220-300, для которых имеющийся терминал слишком мал.
Гинтерс сообщил, что в настоящее время инвесторы проектируют ангар в аэропорту, чтобы развивать бизнес по ремонту самолетов.
"После проектирования и выполнения всех формальностей инвестор планирует начать строительство. Мы надеемся, что строительство ангара начнется в 2020 году.
Согласно информации, которую мы получили от инвестора, ориентировочная стоимость первой очереди составит около 10 млн евро", - сказал представитель управления СЭЗ.
ООО Aviasabiedrība "Liepāja", которое управляет аэропортом, основано в 1993 году, его основной капитал составляет 1,016 млн евро, свидетельствуют данные Firmas.lv.
Оборот предприятия в 2018 году составил 62 510 евро, что на 69,7% больше, чем годом ранее, прибыль - 7218 евро против убытков годом ранее.
ООО Aviasabiedrība "Liepāja" принадлежит Лиепайской городской думе.