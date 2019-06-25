В центре Москвы прохожих травили до комы. Преступника поймали после ажиотажа в СМИ

Издание The Village, сотрудница которого пострадала от рук злоумышленника, написало о серии отравлений и нападений на прохожих в центре Москвы. Пока жертвы были без сознания, их грабили или избивали. Некоторые из пострадавших впали в кому.
По сведениям The Village, за май и июнь от действий злоумышленника пострадали как минимум 24 человека.
Преступник действовал по единой схеме - он знакомился в центре Москвы с прохожими, угощал их отравленным газированным напитком, а потом избивал и грабил.
Нападения происходили в скверах около Чистых прудов, а также в "Яме" (Хохловской площади), парке "Горка" и баре "Зинзивер".
При попытке ограбить сотрудницу The Village Людмилу Чижову и ее друзей 7 июня преступника задержали. Как отмечает издание, скрутившие его мужчины предлагали полицейским в качестве улик забрать бутылки, которые лежали вокруг пострадавших, но сотрудники полиции не сделали этого.
Против задержанного возбудили уголовное дело о краже и отпустили его под подписку о невыезде.
После этого нападения продолжились, утверждает The Village. Последний известный изданию случай произошел 21 июня.
Накануне, 24 июня, издание опубликовало статью с заголовком "В центре Москвы неизвестные угощают отравленной газировкой и грабят: 24 жертвы, многие были в коме".
После публикации не прошло и дня, и злоумышленника задержали.
Как сообщило агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в Басманном районе Москвы задержан мужчина, подозреваемый в серии отравлений и нападений на прохожих в центре столицы.
В квартире подозреваемого начат обыск, у него изъяты свертки с белым порошком, рассказал собеседник издания.
По данным издания Baza, задержанным оказался 26-летний уроженец Кабардино-Балкарской Республики Мурат Сабанов.
Мурат рассказал, что смешивал феназепам с газировкой и коктейлями и предлагал молодым людям, а когда они отключались, забирал сумки, деньги, телефоны, сообщает Baza. Всего ограбленных, по его словам, около 17 человек. Однако, Мурат отрицает, что всех их он обязательно травил. Он уверяет, что многие и сами были сильно пьяны либо под чем-то. Поэтому грабить их не составляло труда.