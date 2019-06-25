Вт, 25.06.2019
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В центре Москвы прохожих травили до комы. Преступника поймали после ажиотажа в СМИ

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Иллюстративное фото

ФОТО: Elvis Dāgs Vīgants/LETA

Издание The Village, сотрудница которого пострадала от рук злоумышленника, написало о серии отравлений и нападений на прохожих в центре Москвы. Пока жертвы были без сознания, их грабили или избивали. Некоторые из пострадавших впали в кому. 

По сведениям The Village, за май и июнь от действий злоумышленника пострадали как минимум 24 человека.

Преступник действовал по единой схеме - он знакомился в центре Москвы с прохожими, угощал их отравленным газированным напитком, а потом избивал и грабил. 

Нападения происходили в скверах около Чистых прудов, а также в "Яме" (Хохловской площади), парке "Горка" и баре "Зинзивер".

При попытке ограбить сотрудницу The Village Людмилу Чижову и ее друзей 7 июня преступника задержали. Как отмечает издание, скрутившие его мужчины предлагали полицейским в качестве улик забрать бутылки, которые лежали вокруг пострадавших, но сотрудники полиции не сделали этого.

Против задержанного возбудили уголовное дело о краже и отпустили его под подписку о невыезде.

После этого нападения продолжились, утверждает The Village. Последний известный изданию случай произошел 21 июня.

Накануне, 24 июня, издание опубликовало статью с заголовком "В центре Москвы неизвестные угощают отравленной газировкой и грабят: 24 жертвы, многие были в коме". 

После публикации не прошло и дня, и злоумышленника задержали.

Как сообщило агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в Басманном районе Москвы задержан мужчина, подозреваемый в серии отравлений и нападений на прохожих в центре столицы.

В квартире подозреваемого начат обыск, у него изъяты свертки с белым порошком, рассказал собеседник издания.

По данным издания Baza, задержанным оказался 26-летний уроженец Кабардино-Балкарской Республики Мурат Сабанов.

Мурат рассказал, что смешивал феназепам с газировкой и коктейлями и предлагал молодым людям, а когда они отключались, забирал сумки, деньги, телефоны, сообщает Baza. Всего ограбленных, по его словам, около 17 человек. Однако, Мурат отрицает, что всех их он обязательно травил. Он уверяет, что многие и сами были сильно пьяны либо под чем-то. Поэтому грабить их не составляло труда.

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