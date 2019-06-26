Ср, 26.06.2019
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  • Лесные страсти продолжаются: в водоеме утопили собаку, а не прославившегося на весь мир волка

Лесные страсти продолжаются: в водоеме утопили собаку, а не прославившегося на весь мир волка
От этого не легче...

Судьба прославившегося на весь мир волка до сих пор неизвестна.

ФОТО: Mailiis Ollino

Сотрудники Инспекции окружающей среды установили, что найденный 23 июня в карьере Айду труп животного принадлежит собаке, а прославившемуся на весь мир волку, сообщает Rus.Postimees.

Утром 23 июня в Общество охотников Эстонии поступило сообщение, что в карьере Айду в Ида-Вирумаа под водой было найдено животное прикрепленное цепью к камню. Сначала информатор посчитал, что это собака, но потом вспомнил о резком исчезновении сигнала с маячка волка. Визуально было невозможно точно установить, о ком идет речь. Поскольку нашедший животное знал, что Общество охотников активно занимается сбором информации о пропавшем волке, гражданин решил сообщить обществу о своей находке.

Инспекция окружающей среды также решила проверить полученную информацию. Так было установлено, что на самом деле в карьере Айду утопили собаку.

Найденное в карьере Айду животное.

ФОТО: Erakogu

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