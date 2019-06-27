Депутаты не поддержали снижение акциза на пиво

В связи с предстоящим снижением акциза на крепкий алкоголь предложения о снижении налога также на пиво подали министр земледелия Каспар Герхардс, депутат Сейма Арманд Краузе (СЗК) и группа не входящих во фракции депутатов - Алдис Гобземс, Дидзис Шмитс, Юлия Степаненко, Линда Лиепиня и Карина Спруде.

Политики предлагали действующую минимальную ставку за 100 литров пива в размере 14,9 евро снизить до 12,5 евро. В свою очередь ставку в размере 8,1 евро за процентное содержание спирта предлагалось снизить до 6,8 евро.

Против внесения подобных изменений на заседании возражали председатель комиссии Мартиньш Бондарс и представители Минфина, которые указали, что после принятого Эстонией решения о снижении акциза ставка налога на пиво в Латвии по-прежнему меньше, чем в соседней стране.