Депутаты не поддержали снижение акциза на пиво

Большинство депутатов бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма сегодня не поддержали предложение о снижении акцизного налога на пиво.
В связи с предстоящим снижением акциза на крепкий алкоголь предложения о снижении налога также на пиво подали министр земледелия Каспар Герхардс, депутат Сейма Арманд Краузе (СЗК) и группа не входящих во фракции депутатов - Алдис Гобземс, Дидзис Шмитс, Юлия Степаненко, Линда Лиепиня и Карина Спруде.
Политики предлагали действующую минимальную ставку за 100 литров пива в размере 14,9 евро снизить до 12,5 евро. В свою очередь ставку в размере 8,1 евро за процентное содержание спирта предлагалось снизить до 6,8 евро.
Против внесения подобных изменений на заседании возражали председатель комиссии Мартиньш Бондарс и представители Минфина, которые указали, что после принятого Эстонией решения о снижении акциза ставка налога на пиво в Латвии по-прежнему меньше, чем в соседней стране.
Как сообщалось ранее, парламент 21 июня в первом чтении одобрил поправки к закону об акцизном налоге, предусматривающие снижение акциза на крепкий алкоголь на 15%. Поправки связаны с решением Эстонии с 1 июля снизить на 25% акциз на пиво, сидр и крепкие спиртные напитки.