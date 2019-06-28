Из-за высоких налогов Латвии грозит закрытие 738 ресторанов: тысячи людей могут потерять работу

Учитывая нынешнюю налоговую нагрузку и строгие проверки Службы госдоходов (СГД), в течение года могут быть закрыты 738 ресторанов, работу потеряют 11 000 человек, а общая сумма выплат пособий по безработице сможет достичь 20 миллионов евро. Об этом заявил агентству LETA президент Латвийского общества ресторанов Янис Ензис.
"Предположим, что в результате карательных мероприятий СГД все игроки отрасли начнут платить официальные зарплаты. Для того чтобы исполнить это требование при нынешней налоговой политике, ресторанам придется на 23% поднять цены. В свою очередь повышение цен приведет к падению оборота услуг, по меньшей мере, на 38%, и к ситуации, когда всем ресторанам не хватит клиентов. Соответственно часть ресторанов будут вынуждены закрыть свой бизнес и уволить сотрудников. Отрасль будет работать полностью в "белом" режиме, но цена, которую заплатит отрасль, будет непомерной", - подчеркивает Ензис.
Финансовый консультант Андрей Григолюнович считает, что при легализации отрасли без поддержки моментальные доходы казны вырастут на 42 миллиона евро на короткое время, но это будет стоить более 11 000 рабочих мест.
Он пояснил, что многие предприниматели, которые будут обязаны закрыть свои рестораны, свой следующий бизнес начнут в других странах.
Общество было основано в конце 2017 года с целью защитить рестораны и увеличить их конкурентоспособность.