Из-за высоких налогов Латвии грозит закрытие 738 ресторанов: тысячи людей могут потерять работу

"Предположим, что в результате карательных мероприятий СГД все игроки отрасли начнут платить официальные зарплаты. Для того чтобы исполнить это требование при нынешней налоговой политике, ресторанам придется на 23% поднять цены. В свою очередь повышение цен приведет к падению оборота услуг, по меньшей мере, на 38%, и к ситуации, когда всем ресторанам не хватит клиентов. Соответственно часть ресторанов будут вынуждены закрыть свой бизнес и уволить сотрудников. Отрасль будет работать полностью в "белом" режиме, но цена, которую заплатит отрасль, будет непомерной", - подчеркивает Ензис.