Новой подруге Ромарио 22 года и она на 31 год младше легендарного бразильца
В жизни Ромарио есть две страсти - футбол и женщины. Особенно те, которые значительно моложе бразильца.
Футбольным болельщикам со стажем не нужно объяснять, кто такой бразилец Ромарио. Легендарный футболист сделал потрясающую карьеру и выиграл практически всё на свете - чемпион мира (1994), трижды чемпион Голландии, дважды чемпион Испании, чемпион Катара, игрок года по версии FIFA (1994), входит в список FIFA 100, а также в список величайших футболистов XX века по версии World Soccer.
Перечислять награды бразильца можно очень долго. После завершения выступлений за сборную Бразилии Ромарио попал в национальную команду по пляжному футболу, с которой в 2005 году стал бронзовым призёром чемпионата мира.
Ромарио реализовал себя вне футбольного поля и подался в политику. С 2015 года он является федеральным сенатором Бразилии от штата Рио-де-Жанейро.
Помимо футбола в жизни Ромарио есть ещё одна страсть - это женщины. В жизни бразильца было много романов с девушками, которые были значительно младше легендарного футболиста. Новая девушка 53-летнего Ромарио не стала исключением.
22-летняя Ана Каролина Назарио младше Ромарио на 31 год. Интересно, что когда в 1994 году сборная Бразилии вместе с Ромарио побеждала на чемпионате мира, то Ана ещё даже не появилась на свет.