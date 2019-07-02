Дочери Малыгина выступили с заявлением: просят предотвратить растрату средств Olainfarm

Ирина Малыгина и Ника Савельева указывают, что затягивая процесс регистрации изменений в Olmafarm, РП допускает растрату средств Olainfarm. Зарплаты членов правления Olainfarm в сумме составляют 57 тысяч евро ежемесячно, в свою очередь зарплата члена правления Сигне Балдере - Силдедзе достигает 13 тысяч евро в месяц. Дочери В. Малыгина считают, что такая зарплата является несоразмерной и вызывает подозрения в растрате средств компании.

Чтобы обеспечить надлежащее управление наследством, 13 июня этого года представители большинства сонаследников - Ирина Малыгина и Ника Савельева - подали в РП заявление о внесении изменений в состав правления Olmafarm, отстранив от правления единственного члена – потерявшую доверие Милану Белевич.

Согласно Гражданскому праву, в случае, если завещатель не определил порядок управления и использования неделимого наследства, порядок определяется большинством сонаследников согласно величине доли наследства. Каждой наследнице принадлежит треть наследства, соответственно, большинством считается решение, принятое двумя из трех сонаследниц.

В то же время Ирина Малыгина и Ника Савельева подтверждают, что до этогомомента не было принято решение об управляющем частями неделимого наследства Olmafarm, поскольку, согласно Коммерческому закону, это можно сделать только в случае единой воли всех совладельцев. Такая воля не была выражена, по этому в данной ситуации управление производится решениями большинства сонаследниц.

В среду, 3 июля, пройдет заседание Консультативного совета РП, на котором рассмотрят вопрос о порядке управления и использования входящих в неделимое наследство частей основного капитала. Совет рассматривал этот вопрос 28 ноября 2018 года, определив, что, согласно Гражданскому праву, порядок управления и использования входящих в неделимое наследство частей основного капитала определяет решение большинства сонаследников. Большинство сонаследников может управлять долями основного капитала напрямую – без назначения представителя. До этого момента решения, принятые Регистром предприятий в отношении изменений в правлении, были приняты на основании решений большинства сонаследников и нет никакого основания менять эту практику сейчас, поскольку ни в гражданское, ни в коммерческое право не были внесены никакие правки.