Госконтроль: в Латвии критически не хватает врачей, особенно в регионах

Хотя ГК признает, что количество врачей в стране соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения о плотности медиков на 1000 жителей Европы, реальность свидетельствует о том, что врачи определенной квалификации, особенно в регионах, отсутствуют вообще либо имеются в очень ограниченном количестве.

Проверка показала, что выдвинутая более десяти лет назад Минздравом цель обеспечить в системе здравоохранения человеческие ресурсы в соответствующем количестве и соответствующей квалификации не достигнута.

Сегодня по-прежнему актуальны проблемы того времени - недостаточное количество медсестер, диспропорция между количеством врачей и медсестер, большая неравномерность в размещении медицинских работников в регионах и Риге, недостаточный уровень зарплат, неэффективная смена поколений.

Удельный вес врачей-специалистов в Риге и Рижском районе растет, а в регионах наблюдается их нехватка по всем специальностям. Ситуацию в регионах существенно не изменили и меры Минздрава по привлечению резидентов на работу за пределами Риги. Поэтому ГК считает, что Минздрав вместе с местными органами власти должен искать новые решения для улучшения ситуации.

Ревизия показала, что в здравоохранении не хватает по крайней мере 3500 медсестер и около 300 акушерок. Только 65% молодых специалистов, которые получили квалификацию, после получения диплома остаются в Латвии, в том числе всего 52% медсестер и 54% акушерок. Смена поколений также происходит неэффективно - 55% медицинского персонала достигла возраста старше 50 лет.

Зарплаты являются одним из важнейших аспектов, чтобы привлекать молодежь в медицину и пополнять человеческие ресурсы, поэтому Минздрав еще в 2009 году планировал существенное повышение средней заработной платы медицинских работников.

Тем не менее лишь в 2018 году были сделаны первые важные шаги по повышению оплаты труда в здравоохранении. Такое длительное пренебрежение к данному вопросу привело к нехватке медицинских работников и негативно повлияло на престиж профессии, указывает Госконтроль.