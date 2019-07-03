Акцизный налог: Швецова приводит данные вне контекста

После длительных дебатов депутаты Сейма 20 июня согласились продолжать продвижение идеи о снижении акциза на крепкие алкогольные напитки на 15%. Одной из восьми депутатов, которая голосовала против идеи, была Любовь Швецова ("Согласие").

Аргумент, что Эстония снижает акцизный налог, поэтому приграничье Латвии может потерять алкотуристов из соседней страны и доходы от налогов, ее не убедил. Свою позицию она защищала и с трибуны Сейма, однако использовала несоответствующие контексту и поэтому вводящие в заблуждение данные.

"Вы думаете, что на самом деле будут результаты, что увеличатся доходы от акциза? Вы ошибаетесь. Из всех вывезенных алкогольных напитков всего 10,7% вывезены в страны ЕС, в том числе в Эстонию. И на самом деле 89,3% алкогольных напитков экспортировали в Россию. Поэтому и крупнейшие доходы в виде налогов в бюджет были собраны не от торговли на границе с Эстонией, а от предприятия, принадлежащего господину Шефлеру, который реализует алкоголь в России", - сказала депутат.

Депутат, работавшая в Финансовой полиции СГД и являвшаяся кандидатом в министры финансов от "Согласия", в речи ссылается на статистику Службы госдоходов (СГД) за первые девять месяцев 2018 года. Цифры цитируются верно, однако контекст вводит в заблуждение.

Несмотря на то, что алкоголь приобретают, к примеру, эстонцы и вывозят на потребление в Эстонию, СГД не относит это в статистических данных к алкоголю, вывезенному в другие страны ЕС, поясняет служба. Так как напитки были проданы в Латвии и акцизный налог был уплачен здесь, она воспринимает это как алкоголь, реализованный в Латвии.

Как алкоголь, который экспортируют, к примеру в Россию, так и алкоголь, который торговцы везут на продажу в другие страны ЕС, акцизным налогом не облагается. Налоги торговцам нужно платить в другом порядке.

Чтобы оценить объем алкоголя, который продают на границе с Эстонией, СГД обобщает данные отдельно, ежегодно опрашивая приграничных торговцев. Опросы позволяют сделать вывод, что, к примеру, год от года растет количество алкоголя, проданного именно на границе с Эстонией.

Швецова пояснила, что информацию получила из данных СГД и публикаций СМИ об алкоголе, вывезенном из страны, не осознавая, что ее интерпретация не была правильной. Свою ошибку она признала, однако добавила, что многие данные, особенно прогнозы о последствиях изменения ставки акцизного налога, "заметны и не так легко воспринимаются и интерпретируются, как их следует интерпретировать".

Вывод: Данные об экспорте и объеме вывезенного из страны алкоголя Швецова назвала верно, однако в неправильном контексте.

В этих данных СГД не подсчитывала объем алкоголя, который приобрели в Латвии и привезли в Эстонию сами покупатели. Товары, экспортируемые в другие страны ЕС, акцизным налогом не облагаются, поэтому на этих данных нельзя основывать прогнозы о доходах с акцизного налога.

Факты:

- до снижения Эстонией ставки акцизного налога на 25%, Минфин прогнозировал, что в Латвии доходы с акциза на алкогольные напитки в этом году достигнут 223,4 миллиона евро. В прошлом году было собрано 189,9 миллионов евро.

- Если в Латвии налоги не понизятся, Минфин планирует собрать в 2020 году в виде акцизного налога 196 миллионов евро. Если их понизить на 15% - примерно 216 миллионов.

- Если ставку не снизить, а повысить с 1 марта 2020 года, как это было предусмотрено ранее, налоги на алкоголь в Латвии стали бы самыми высокими в Балтии. В результате этого и жителям Латвии было бы выгодно приобретать алкоголь в соседних странах.

- Если не снизить акцизный налог, общие налоговые доходы Латвии снизятся на 92 миллиона, а если снизить ставку на 15% - на 32 миллиона евро.