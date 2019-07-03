Выиграл спор: в Австралии отец троих детей съел геккона и умер

В декабре прошлого года Дейвид был доставлен в больницу, где у него констатировали сальмонеллез.

Члены семьи рассказали, что мужчина в больнице мучился от сильнейших болей. Они раскрыли мелкие детали о состоянии здоровья Дейвида и о том, что с ним произошло перед смертью.

"Его организм так сильно отравился, что его тошнило желудочным соком зеленого цвета, моча была черного цвета, а живот вздулся так, что казалось, что он на шестом месяце беременности".

Спустя более полугода после трагедии члены семьи Дейвида по-прежнему пытаются разобраться в случившемся.

Несмотря на то, что друзья на вечеринке подначивали Дейвида съесть геккона, показания участников вечера противоречивы. Спустя более полугода члены семьи отмечают, что они по-прежнему ищут ответы на вопрос - что могло стать причиной смерти Дейвида.

"Это было пари, и очень возможно, что он сказал, что съест геккона, но потом он его выбросил. Нет доказательств, что он действительно съел этого геккона", - рассказала изданию Brisbane Times мать Дейвида Ханна.

Однако, когда врачам сообщили, что Дейвид, возможно, съел геккона, они отметили, что этим можно объяснить мучения мужчины с отравлением и его смерть.