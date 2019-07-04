Если есть лишние полмиллиона: легендарный ресторан Sēnīte снова в продаже

Общая площадь объекта 3310,8 кв.м., а площадь земельного участка 32 100 кв.м.

Отмечается, что объект расположен на обочине Видземского шоссе, в стратегически выгодном месте с интенсивным потоком движения, в 40 км от Риги и 10 км от Сигулды.

Галерея: Здание легендарного ресторана Sēnīte

Как рассказал владелец производителя хлеба и кондитерских изделий SIA Liepkalni Дагнис Чакурс, надежда на восстановление жемчужины периода Советской Латвии – ресторанного комплекса Sēnīte – не оправдалась.

Еще в 2017 году он призвал совместно приобрести бывший ресторанный комплекс в Инчукалнсском крае. В ноябре прошлого года было зарегистрировано предприятие AS Sēne с целью оказывать здесь услуги общепита, сделав из Sēnīte акционерное общество, где персонал был бы одновременно и держателем акций.

Однако объекту был присвоен статус государственного памятника и наложены определенные ограничения, помимо этого есть и проект VAS Latvijas ceļi на ремонт участка дороги вдоль бывшего ресторана, который предусматривает снести место для парковки машин около помещений кулинарии в Sēnīte, таким образом затруднив доступ автомашин и пешеходов к ресторану. Этим была поставлена точка в планах по восстановлению Sēnīte, пишет rus.db.lv.