Профессии, которые через 10 лет канут в прошлое

Вам нравится работать в торговле и помогать людям? Возможно, чувствуете, что ваше призвание следить за работой различных технологических устройств? Берегитесь, эти работы в ближайшие 10 лет могут уйти в прошлое.
Портал MoneyWise собрал профессии, которые по разным причинам могут исчезнуть в ближайшие десятилетия.
1. Агенты по продажам
В частности, особенно это касается агентов по продажам недвижимости - работа в этой сфере уменьшается из-за развития технологий, да и из-за перепродукции, слишком много развилось представителей этой профессии.
2. Сортировщики почтовых посылок
И здесь справляются технологии, которые сортируют посылки автоматически, к тому же растет число электронных посылок, что в целом уменьшает роль почты в будущем.
3. Монтажники телекоммуникаций
Речь идет о тех, кто делает это по "старой манере" - тащит провода и кабели, так как стремительно развиваются беспроводные технологии и мобильные связи, которые требуют гораздо меньшие ресурсы по обслуживанию.
4. Телефонисты
Забавно, но все еще такие есть - на больших корпорациях, например, есть люди, которые переключают звонки, однако и здесь технологии идут вперед, и каждый пятый представитель профессии потеряет свою работу.
5. Работники типографий
Все просто - люди все чаще сидят в гаджетах и все меньше листают издания, соответственно и печатать издания приходится все меньше и меньше.
6. Программисты
Поразительно, но - да! Очень востребованная ныне профессия пойдет на убыль - дело в том, что вакансии успешно займут уже действующие программисты, плюс к этому с развитием технологий работа не будет уже настолько сложной.
7. Операторы литейных машин
На заводах всегда был спрос на рабочую силу, работающую с тяжелой техникой, позволяющей выливать различные фигуры из металла и пластмассы. Однако, как минимум в США, до 2026 года операторов станет на 15% меньше, и снова дело в развитии технологий.
8. Машинистки
Да, все еще есть люди, которые стенографируют заседания, например. Однако, развитие технологий по распознаванию речи уничтожат и эту профессию.
9. Бухгалтера и ревиденты
Эти люди обеспечивают регистрацию финансовых сделок, но и их скоро заменят технологические решения.
10. Операторы швейных машин
Все чаще в швейной индустрии появляются автоматизированные машины, например, на фабрике Levi Strauss есть лазерные технологии, позволяющие сделать выкройки в течение 90 секунд. Отмечается, что руками этот процесс занимает 20 минут.
Помимо этого в ТОП-24 вошли сотрудники ресторанов Fast-food, кассиры, офисные работники, монтажники, сотрудники тюрем, ассистенты юристов, почтальоны, банковские специалисты по обслуживанию клиентов, операторы по вводу данных, инспектора, тестеры, личные ассистенты и секретари.