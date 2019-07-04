Профессии, которые через 10 лет канут в прошлое

Портал MoneyWise собрал профессии, которые по разным причинам могут исчезнуть в ближайшие десятилетия.

1. Агенты по продажам

В частности, особенно это касается агентов по продажам недвижимости - работа в этой сфере уменьшается из-за развития технологий, да и из-за перепродукции, слишком много развилось представителей этой профессии.

2. Сортировщики почтовых посылок

И здесь справляются технологии, которые сортируют посылки автоматически, к тому же растет число электронных посылок, что в целом уменьшает роль почты в будущем.

3. Монтажники телекоммуникаций

Речь идет о тех, кто делает это по "старой манере" - тащит провода и кабели, так как стремительно развиваются беспроводные технологии и мобильные связи, которые требуют гораздо меньшие ресурсы по обслуживанию.

4. Телефонисты

Забавно, но все еще такие есть - на больших корпорациях, например, есть люди, которые переключают звонки, однако и здесь технологии идут вперед, и каждый пятый представитель профессии потеряет свою работу.

5. Работники типографий

Все просто - люди все чаще сидят в гаджетах и все меньше листают издания, соответственно и печатать издания приходится все меньше и меньше.

6. Программисты

Поразительно, но - да! Очень востребованная ныне профессия пойдет на убыль - дело в том, что вакансии успешно займут уже действующие программисты, плюс к этому с развитием технологий работа не будет уже настолько сложной.

7. Операторы литейных машин

На заводах всегда был спрос на рабочую силу, работающую с тяжелой техникой, позволяющей выливать различные фигуры из металла и пластмассы. Однако, как минимум в США, до 2026 года операторов станет на 15% меньше, и снова дело в развитии технологий.

8. Машинистки

Да, все еще есть люди, которые стенографируют заседания, например. Однако, развитие технологий по распознаванию речи уничтожат и эту профессию.

9. Бухгалтера и ревиденты

Эти люди обеспечивают регистрацию финансовых сделок, но и их скоро заменят технологические решения.

10. Операторы швейных машин

Все чаще в швейной индустрии появляются автоматизированные машины, например, на фабрике Levi Strauss есть лазерные технологии, позволяющие сделать выкройки в течение 90 секунд. Отмечается, что руками этот процесс занимает 20 минут.