В Эстонии ярко проходит Певческий праздник

Эстонский Певческий праздник – традиция, которая внесена в список сокровищ культурного наследия ЮНЕСКО и восходит к 1869 году. В течение 150 лет Певческий праздник оказывает значительное влияние на развитие эстонской идентичности и политики. Эта традиция обогатила эстонский язык и культуру. Праздник неоднократно побуждал население выступать против оккупационных сил в стремлении к свободе и самоопределению.

Праздник открылся 6 июля в 13:00 торжественным шествием, которое началось на площади Вабадузе в центре Таллинна и направилось на открывающий концерт Певческого праздника на Tаллиннское Певческое поле. Все участники Праздника песни и танца, собравшись по волостям и уездам, приняли участие в шествии.

Праздничный концерт в честь открытия 27-го Певческого праздника под названием "Учителю" начался 6 июля в 19:00. Концерт начался с церемонии открытия, в рамках которой на факельной башне был зажжен огонь и выступил с речью Президент Эстонской Республики. На сцену вышли прошедшие отбор хоры, которые исполнили хоровую и оркестровую музыку высокого художественного уровня, собранную в программу по школам, которые представляют эстонские композиторы.

Концерт дал обзор истории эстонской музыки за 150 лет и завершился совместным исполнением песен зрителями и хорами.