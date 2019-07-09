36 несовершеннолетних жертв: миллиардер из США арестован в связи с новыми обвинениями

Миллиардер, более десяти лет назад осужденный за связь с несовершеннолетней проституткой, был арестован в субботу, 6 июля. Ранее он избежал подобных обвинений в Майами, где удалось достичь договоренности с прокуратурой вне суда.

Как рассказали CNN источники, Эпштейну выдвинуты обвинения в связи с преступлениями, совершенными в период с 2002 по 2005 годы и связанными с торговлей людьми. Преступления были совершены в Нью-Йорке и Флориде.

В ноябре прошлого года газета The Miami Herald сообщила, что нынешний министр труда США Александр Акоста во время, когда он работал прокурором во Флориде, сделал Эпштейну "предложение, выпадающее раз в жизни".

Несмотря на то, что в ходе расследования были идентифицированы 36 несовершеннолетних жертв, договоренности позволили хорошо известному в политических кругах Эпштейну избежать строгости закона.

В рамках договоренностей он в 2008 году признал свою вину в двух нарушениях законодательства штата в связи с проституцией. Он отсидел 13-месячное наказание и избежал федерального суда. Эпшейну пришлось зарегистрироваться как сексуальному преступнику и выплачивать жертвам компенсации.

Однако договоренности "фактически поставили точку в активном следствии ФБР", и обеспечили иммунитет "для всех возможных сообщников", писала The Miami Herald.

ФОТО: AP/ Elizabeth Williams

Два месяца назад Эпштейн добился внесудебной договоренности в деле, по которому у обвиняемых в обратном случае была бы возможность публично свидетельствовать в суде.