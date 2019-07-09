В Плявниеках, возможно, в борьбе с чайками житель пустил в ход оружие

Жители высказали теорию, которая, возможно, поясняет опасные действия соседа. Ему, по их мнению, мешали громкие птицы, которые начинают кричать с рассветом. Передача отмечает, что никто из окружающих не поддерживает такую стрельбу по птицам.

Ветеринар Янис Бейнертс не согласен с теорией, что на самом деле ничего с чайками сделать нельзя.

Места сбора стай птиц на самом деле контролируют сами окружающие жители, поэтому, если соблюдать элементарные меры осторожности, чайки вблизи не появятся вовсе.

Конечно, нелегко контролировать тех нескольких жильцов дома, которые решают кормить птиц, но именно из-за них стаи пернатых со дворов не пропадают. Вина лежит и на "бабушках-кошатницах", так как крупные птицы не боятся присоединиться к их ужину.