В работе правительства близится летний перерыв. На месяц

На следующей неделе начнется месячный перерыв в работе правительства, сообщил агентству LETA пресс-секретарь премьер-министра Кришьяниса Кариньша Сандрис Сабаев.
Как и в других странах ЕС, с середины июля до середины августа в графике регулярных заседаний правительства Латвии будет перерыв, и Кабинет министров будет собираться только в чрезвычайных случаях.
В то же время премьер-министр в случае необходимости может проводить заседания удаленно.
Последнее заседание правительства перед перерывом состоится 16 июля, следующее - 13 августа.