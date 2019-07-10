Ср, 10.07.2019
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В работе правительства близится летний перерыв. На месяц

Кабинет министров

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

На следующей неделе начнется месячный перерыв в работе правительства, сообщил агентству LETA пресс-секретарь премьер-министра Кришьяниса Кариньша Сандрис Сабаев.

Как и в других странах ЕС, с середины июля до середины августа в графике регулярных заседаний правительства Латвии будет перерыв, и Кабинет министров будет собираться только в чрезвычайных случаях.

В то же время премьер-министр в случае необходимости может проводить заседания удаленно.

Последнее заседание правительства перед перерывом состоится 16 июля, следующее - 13 августа.

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