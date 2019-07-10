В Риге подростки "развлекались" на крыше многоэтажки и старой высоковольтной башне

Во вторник пожарные получили информацию о молодых людях, которые находятся на крыше многоэтажного жилого дома, а также о другой компании, которая взобралась на старую высоковольтную башню высотой примерно в 20 этажей, сообщает агентство LETA.
В обоих случаях с подростками были проведены беседы об опасности подобных действий, после чего их передали представителям муниципальной полиции.
Пожарно-спасательная служба призывает родителей обсудить с детьми вопросы безопасности, чтобы дети не залезали на крыши зданий и не ходили по заброшенным зданиям, так как это может быть опасно. Служба напоминает, что можно упасть с большой высоты или упасть в яму со строительным мусором, получив таким образом проблемы со здоровьем и подвергнув свою жизнь опасности.