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В Ирландии в трагическом ДТП погибла молодая женщина из Латвии. Об этом сообщает портал Baltic-ireland.ie со ссылкой на irishmirror.ie.

Авария произошла недалеко от Портарлингтона, во время, когда 24-летняя Мадара С. возвращалась домой после ночной смены в детской больнице.

Женщина перебралась из Латвии в Ирландию 14 лет назад.

В настоящее время ведется расследование обстоятельств.