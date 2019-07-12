В Ирландии в трагическом ДТП погибла молодая женщина из Латвии. Об этом сообщает портал Baltic-ireland.ie со ссылкой на irishmirror.ie.
Авария произошла недалеко от Портарлингтона, во время, когда 24-летняя Мадара С. возвращалась домой после ночной смены в детской больнице.
Женщина перебралась из Латвии в Ирландию 14 лет назад.
В настоящее время ведется расследование обстоятельств.
Представитель посольства Латвии в Ирландии Кристина Витола рассказала порталу Baltic-ireland.ie, что консульский отдел знает о трагическом происшествии и поддерживает связь с семьей Мадары.