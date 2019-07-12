С 1 января вырастет акциз на топливо; разница в ценах с Литвой достигнет 10 центов за литр

"В связи с налоговой политикой с 1 января 2020 года разница между ценами на топливо с Литвой вырастет до 10 центов за литр. Уже сейчас латвийская сфера торговли топливом теряет конкурентоспособность с Литвой. В Литве как исторически, так и сейчас ставки акцизного налога на нефтепродукты - ниже чем в Латвии, а с 1 января 2020 года разница значительно вырастет", - заявила исполнительный директор LDTA Иева Лигере.

Политика акцизного налога на нефтепродукты значительно негативно влияет и повлияет на объемы реализации топлива, так как снизится конкурентоспособность с Эстонией и особенно с Литвой.

С увеличением акциза на нефтепродукты с 1 января 2018 года значительно снизился тем роста объемов реализации нефтепродуктов. Если в 2017 году общее количество реализации автомобильного топлива выросло на 5,17%, то в 2018 году - только на 1,19%. Упомянутое связано именно с увеличением акцизного налога, так как согласно данным CSDD число зарегистрированных машин только растет, а экономическое развитие в стране восходящее.

Торговцы топливом в 2018 году очень сильно ощутили переориентирование потока клиентов из Латвии в Литву, особенно в сегменте грузоперевозок и на границе с Литвой. Если в 2017 году в Литве на реализацию были переданы 292 920 m3 бензина, то в 2018 году - уже 310 208 m3. Соответственно, прирост составил 5,9%, тогда как в Латвии реализации бензина упала на 4%.

Кроме того, в Литве в прошлом году на 6,21% выросла реализация дизельного топлива, тогда как в Латвии - всего на 2,49%.