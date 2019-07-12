В Вайвари купаться не стоит: повышен уровень загрязнения воды

Инспекция здравоохранения по результатам проведенных на этой неделе проверок качества воды не советует купаться на юрмальском пляже Вайвари, где было констатировано повышенное микробиологическое загрязнение, выяснило агентство LETA в инспекции.
В остальных 56 официальных местах для купания плавать разрешено.
Качество воды в 57 официальных местах для купания Инспекция здравоохранения будет ежемесячно проверять до 15 сентября. В следующий раз образцы воды будут взяты на исследование 5 и 6 августа.
Инспекция здравоохранения напоминает, что вся информация об официальных и неофициальных местах для купания, качество воды которых проходит проверку, доступна на домашней странице учреждения.