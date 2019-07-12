Сб, 13.07.2019
Вирджил Абло - не удивляйтесь, если вы не знаете это имя, скорее всего, вы просто не из поколения Z - среди этих ребят его имя, ну или как минимум его бренд Off-White, знают все! Эрика Сташкевич, журналист/редактор TVNET

В Вайвари купаться не стоит: повышен уровень загрязнения воды

Иллюстративное фото.

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Инспекция здравоохранения по результатам проведенных на этой неделе проверок качества воды не советует купаться на юрмальском пляже Вайвари, где было констатировано повышенное микробиологическое загрязнение, выяснило агентство LETA в инспекции.

В остальных 56 официальных местах для купания плавать разрешено.

Качество воды в 57 официальных местах для купания Инспекция здравоохранения будет ежемесячно проверять до 15 сентября. В следующий раз образцы воды будут взяты на исследование 5 и 6 августа.

Инспекция здравоохранения напоминает, что вся информация об официальных и неофициальных местах для купания, качество воды которых проходит проверку, доступна на домашней странице учреждения.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ