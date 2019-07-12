VARAM: в будущем, возможно, придется эвакуировать жителей прибрежных районов Латвии

Возможно, в будущем Латвии придется эвакуировать жителей прибрежных территорий из-за эрозии морских берегов, заявили представители Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) на втором совещании по всеобъемлющей обороне государства.
Министр обороны Артис Пабрикс похвалил министров за работу по составлению планов всеобъемлющей системы обороны. Система будет пересматриваться и дополняться каждый год.
Пабрикс указал на проблемы, по решению которых министерства должны подготовить информационные доклады, например, оборот наличных денег и энергоснабжение в кризисной ситуации. Также был заслушан подготовленный Министерством внутренних дел (МВД) план эвакуации людей, снабжения питанием и водой.
Пабрикс подчеркнул, что люди сами должны быть ответственны за себя и позаботиться о запасах воды и пищи по крайней мере на три дня, потому что в чрезвычайной ситуации государство не сможет оказать им немедленную помощь.
В сентябре МВД закончит подготовку поправок для введения нового плана эвакуации.
Министры отметили, что необходим план действий для людей, находящихся в тюрьмах, детских домах и интернатах.
Говоря о влиянии изменений климата на государственную оборону, министры обсудили необходимость планов по реагированию на случай бурь, наводнений и пожаров.
Чтобы способствовать обмену мнений в обществе о концепции всеобъемлющей обороны, Министерство обороны передало на публичное обсуждение поправки к трем законопроектам.