В Азербайджане на дворец упало 500-летнее дерево: 19 человек пострадали
В Азербайджане на территории резиденции шекинских ханов упала ветка 500-летнего дерева, в результате чего пострадали 19 человек. Среди них были и туристы, сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Азербайджана.
"В связи с происшествием 19 человек обратились в больницу. Двое из них размещены в больнице, оставшимся оказали первую медицинскую помощь, лечение некоторых из них продолжается. Из-за размещенных в больнице двоих пострадавших из столицы были вызваны высококвалифицированные специалисты", - сообщили в министерстве здравоохранения.
В последние дни в районе города Шеки, где находится дворец, стоит ветреная погода.
В пресс-службе Госагентства Азербайджана по туризму указали, что в числе пострадавших есть есть двое россиян и пятеро сирийцев.
Дворец Шекинских ханов является одним из самых выдающихся и ценных памятников Азербайджана XVIII века. Дворец был построен в 1761-62 году как летняя резиденция Гусейн-хана Муштада. Историческая часть города Шеки и сам дворец включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Şəki xan Sarayında faciə... pic.twitter.com/ycCP1yCeFg— Kriminal Azərbaycan (@Criminal_az) July 14, 2019